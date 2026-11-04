GTA VI va a exigir liberar tu consola: esta es la fecha para descargarlo y el gran espacio que necesitará

La espera por Grand Theft Auto VI ya entra en su recta final. Rockstar Games anunció que los jugadores van a poder comenzar a descargar anticipadamente el videojuego desde el 10 de noviembre de 2026, nueve días previo a su lanzamiento oficial, previsto para el 19 de noviembre.

Pero la fecha no es la única novedad que llamó la atención de la comunidad. La compañía de igual forma confirmó que la precarga necesitará hasta 212 GB de espacio disponible, una cifra que hace que los usuarios tengan que revisar el almacenamiento de sus consolas antes de que se habilite la descarga.

Según la información difundida por la misma Rockstar, en PlayStation 5 la precarga digital empezará a la medianoche del 10 de noviembre, según la hora local de cada zona. En Xbox Series X|S, en cambio, el proceso se habilitará de manera global a las 00:00 GMT de ese mismo día.

La empresa recomendó asegurarse de contar con suficiente espacio para iniciar la descarga al momento de estar disponible. La cifra de 212 GB es correspondiente al máximo requerido y puede variar dependiendo del dispositivo, por lo que no necesariamente todos los jugadores van a tener exactamente el mismo tamaño de archivo.

Pese a que la descarga anticipada iniciará el 10 de noviembre, el acceso al videojuego estará habilitado a partir del 19 de noviembre de 2026. Rockstar mantiene esa fecha para su estreno en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

La precarga dejará que quienes compren la versión digital tengan el juego descargado antes del lanzamiento y puedan empezar a jugar cuando se habilite oficialmente. Para ello, tendrán que contar con una reserva digital y tener activadas las opciones de descarga automática, si desean que el proceso se realice sin intervención manual.

La compañía igualmente aclaró que las versiones físicas no van a incluir un disco: se comercializarán en una caja con un código para descargar el título. Estas ediciones estarán disponibles en tiendas desde el 12 de noviembre.

El tamaño del archivo se convirtió en uno de los datos más comentados del anuncio, sobre todo porque supera los 200 GB y representa una exigencia importante para quienes tienen sus consolas con poco espacio libre.

Con la fecha de precarga y el almacenamiento necesario ya confirmados, los jugadores tienen menos de dos semanas para preparar sus dispositivos antes de la llegada de uno de los lanzamientos más esperados de la industria.