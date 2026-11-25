“Que sea nuestra segunda Simón Bolívar”: María Corina Machado se consolida como la líder principal de Venezuela

María Corina Machado se consolida como la principal líder democrática de Venezuela, así lo reflejan distintas encuestas de opinión que muestran un respaldo creciente en los ciudadanos que se identifican y ven en ella la figura capaz de liderar el cambio político del país. Para los venezolanos, Machado representa la esperanza de lograr un cambio democrático, que se concrete la tan anhelada transición y entienden que, tras su regreso al país, ha jugado un papel más de estratega que de dirigente política.