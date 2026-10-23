Viviane Morales regresa al Gobierno de De la Espriella como comisionada de Paz

El presidente Abelardo de la Espriella designó a Viviane Morales como consejera comisionada de paz para liderar la revisión y el desmonte de la llamada paz total del presidente Gustavo Petro.

La Presidencia emitió un comunicado en el que explica la nueva designación de la exfiscal. Allí se asegura que, como consejera comisionada de paz, asumirá, en calidad de encargada, la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

“La nueva consejera comisionada liderará una revisión exhaustiva de la implementación de los acuerdos, evaluará el cumplimiento de los compromisos, verificará la destinación de los recursos públicos e identificará las fallas institucionales que han obstaculizado la justicia, la reparación a las víctimas y la seguridad de los colombianos”, dice el comunicado.

El Gobierno detalla que esto se da en el marco de la decisión de “examinar los resultados de la denominada falsa paz, desmontar estructuras burocráticas innecesarias y acabar con la utilización del discurso de paz como instrumento de impunidad y privilegios políticos”. Así, Morales tendrá competencias para proponer las reformas necesarias y el desmonte de las estructuras creadas bajo los programas de paz total del Gobierno de Gustavo Petro.

Cabe resaltar que, en semanas pasadas, Viviane Morales expresó, en medio de entrevistas, el motivo por el que anteriormente tuvo que dejar el Ministerio de Educación. La exfiscal explicó que todo se dio por una enfermedad con la que fue diagnosticada su hija menor.

“Hablaban de un meningioma en el cerebro, especialmente en el espacio cavernoso derecho del cerebro. Y, por la ubicación, los médicos decían que era imposible tocarlo, hacer operación. Ya supondrán lo que para mí fue esta noticia. Y para mi hija. Muy duro, pero seguí trabajando”, relató.

La alta funcionaria habló con el presidente en ese entonces y le dijo que debía apartarse de sus responsabilidades. “Le expliqué la situación. Hablamos por teléfono y me quebré. Él es muy humano, muy comprensivo, quedó muy triste y me dijo: ‘Te entiendo, hay prioridades’. Un ministro es reemplazable, una mamá no”, narró.

Finalmente, se espera que dentro de poco se den más detalles de lo que será su cargo en el Gobierno y de su labor en el desmonte de los programas de paz total del Gobierno de Gustavo Petro.