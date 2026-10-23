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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella anunció recorte de 13,8 billones de pesos en el gasto público: “¡Esto apenas comienza!”

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
El mandatario aseguró que la medida contempla reducciones en gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y contratación. La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1585 del 22 de octubre de 2026.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que su Gobierno puso en marcha un ajuste fiscal por $13,8 billones, con el que busca reducir el gasto público y, según afirmó, administrar con mayor austeridad los recursos de los colombianos.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario entregó detalles de las medidas contempladas en el Decreto 1585 del 22 de octubre de 2026, con el que se oficializó una reducción de apropiaciones presupuestales. La norma fue publicada por el Ministerio de Hacienda.

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¡El ajuste fiscal ya está en marcha! ¡$13,8 billones menos en el gasto del Estado!”, escribió De la Espriella, quien sostuvo que esta decisión representa el primer gran ajuste fiscal de su administración.

De acuerdo con el desglose presentado por el jefe de Estado, la reducción se distribuirá en tres componentes. El primero corresponde a $3 billones menos en gastos de funcionamiento, mediante la reducción de contratos de prestación de servicios y la eliminación de compras que el Ejecutivo considera innecesarias.

El segundo contempla una disminución de $4 billones en el servicio de la deuda, que el mandatario atribuyó a una mejora en la tasa de cambio. Finalmente, anunció una reducción de $6,8 billones en contratación que no alcanzaría a ejecutarse o que, según su Gobierno, no responde a las prioridades nacionales. Estas cifras suman los $13,8 billones anunciados.

“Continuaré tomando decisiones para reducir el gasto, eliminar los despilfarros y poner en orden las finanzas públicas”, manifestó el presidente en su publicación, en la que también aseguró que los recursos estatales deben administrarse con responsabilidad y transparencia.

¿Qué se sabe del ajuste fiscal?

La expedición del decreto se produce en medio de las presiones sobre las finanzas públicas y de las discusiones alrededor del Presupuesto General de la Nación para 2027.

El presupuesto proyectado por el Gobierno asciende a cerca de $634,95 billones, mientras que el déficit fiscal previsto para el país se mantiene como una de las principales preocupaciones económicas. La situación ha llevado a la administración a plantear medidas para contener el gasto y buscar un mayor equilibrio en las cuentas estatales.

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Según la información publicada por Noticias Caracol, el ajuste presupuestal también contempla reducciones en partidas de entidades y sectores como transporte, infraestructura, agricultura, vivienda y programas sociales. Sin embargo, el decreto establece que los recortes no deben afectar compromisos previamente adquiridos y legalmente perfeccionados.

Por ahora, el anuncio del mandatario marca el inicio de una nueva etapa de su estrategia económica, centrada en reducir gastos que considera prescindibles. El alcance de la medida dependerá de su aplicación en las distintas entidades estatales y de las partidas presupuestales que finalmente resulten afectadas.

“¡Y esto apenas comienza!”, advirtió De la Espriella, quien aseguró que continuará tomando decisiones para disminuir el gasto público y poner en orden las finanzas del Estado.

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