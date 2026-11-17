Este martes, el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su cuenta oficial de Asuntos Consulares TravelGov, lanzó una alerta de seguridad en Colombia para el próximo jueves 19 de noviembre.

Según el organismo, por el paro nacional y manifestaciones convocados por sindicatos laborales, organizaciones sociales y grupos de oposición política.

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Las protestas principales están programadas para desarrollarse en cinco ciudades clave del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses advirtieron que "concentraciones y marchas adicionales son posibles en otras ciudades y ubicaciones" del territorio colombiano.

La alerta consular, publicada el 17 de noviembre, advierte que las manifestaciones pueden causar retrasos significativos en el tráfico y disrupciones en el transporte público.

En Bogotá específicamente, el sistema TransMilenio podría experimentar interrupciones temporales, mientras que se anticipan bloqueos viales temporales en diferentes puntos del país.

El Departamento de Estado de Estados Unidos recordó que "movilizaciones masivas previas en Colombia ocasionalmente han involucrado enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad", instando a los ciudadanos estadounidenses a ejercer precaución durante estas fechas.

La embajada estadounidense no especificó las razones específicas detrás de la convocatoria del paro del 19 de noviembre, ni identificó a las organizaciones particulares que lideran el llamado a la protesta.

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La alerta se centra exclusivamente en las implicaciones de seguridad y movilidad para ciudadanos estadounidenses en territorio colombiano.

Las autoridades recomiendan a residentes y visitantes extranjeros mantenerse informados sobre la situación, evitar áreas de concentración masiva, y consultar regularmente las actualizaciones de seguridad disponibles en el sitio web de la embajada estadounidense en Colombia.