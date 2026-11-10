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Martes, 10 de noviembre de 2026
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Paraguay

Fiscales intentarán abrir bóveda secreta del expresidente Santiago Peña en Paraguay descubierta detrás de una pared falsa: "Alta complejidad"

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Allanamiento a mansión de Santiago Peña, expresidente de Paraguay - Fotos EFE
Allanamiento a mansión de Santiago Peña, expresidente de Paraguay - Fotos EFE
Los fiscales registraron durante casi cinco horas otra residencia de Peña en Asunción, donde incautaron documentos, celulares, computadoras y grabaciones de cámaras de seguridad.

La fiscalía de Paraguay busca abrir este martes una sofisticada bóveda de seguridad oculta en la mansión de verano del expresidente Santiago Peña, destituido y encarcelado por el escándalo del colapso de Ueno Bank, informó la prensa local.

Los investigadores descubrieron el domingo el compartimiento detrás de una pared falsa en la residencia de verano del exmandatario en San Bernardino, a unos 50 km de Asunción.

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Los fiscales no pudieron acceder entonces a la bóveda, que calificaron como de "alta compejidad", y por eso volvieron este martes con "el dispositivo correspondiente para proceder a la apertura", según anunció el ministerio público.

La fiscalía no dio a conocer que metodología utilizará para la apertura. El lunes, el fiscal Christian Benítez dijo al medio ABC que evaluaban solicitar la colaboración de Leticia Ocampos, esposa del expresidente, para desbloquear el acceso mediante reconocimiento biométrico, o realizar una detonación controlada.

La mansión fue financiada parcialmente mediante préstamos de Ueno Bank, cuyas cuotas mensuales, según señala la investigación, equivalían a seis veces el salario presidencial de Peña.

El hallazgo se produjo en medio de una ola de allanamientos por el colapso del banco digital, intervenido el 3 de noviembre por problemas de solvencia con saldo de 3 millones de clientes sin acceso a sus depósitos.

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El lunes, los fiscales registraron durante casi cinco horas otra residencia de Peña en Asunción, donde incautaron documentos, celulares, computadoras y grabaciones de cámaras de seguridad.

También allanaron una sede del banco y la residencia del expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, quien era parte del directorio de Ueno Bank hasta su nombramiento al frente del organismo público y ahora imputado y en prisión preventiva.

La fiscalía anunció además gestiones con autoridades de Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear y recuperar posibles fondos desviados al exterior.

Peña, destituido el viernes mediante un acelerado juicio político, está acusado de utilizar su influencia para favorecer a Ueno Bank, del que fue accionista indirecto hasta 2025.

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