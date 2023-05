Astrónomos hallaron “cientos de millones” de planetas potencialmente habitables en la Vía Láctea

Recientemente un grupo de astrónomos de la Universidad de Florida descubrió que hay cientos de planetas habitables en la Vía Láctea, que a diferencia del planeta Tierra, orbitan alrededor de enanas rojas.

La investigación publicada en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences señala que en la Vía Láctea hay cientos de millones de planetas que podrían ser habitables ya que las condiciones serían las adecuadas para la existencia de agua líquida en la superficie de los astros.

Con ayuda de la misión Kepler de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y de la sonda espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea (ESA) los científicos lograron encontrar que dos tercios de los planetas en la Vía Láctea son “estériles”, pero existen “cientos de millones” que sí cumplen con las condiciones necesarias para ser habitados.

De acuerdo con lo explicado por los expertos, el Sol es una rareza dentro de la Vía Láctea debido a que, por lo general, las estrellas suelen ser pequeñas y muy frías, además de contener solo “la mitad de masa de nuestro Sol”.

Lo que explica la razón por la que la mayoría de los planetas de nuestra galaxia tiene que orbitar cerca a sus respectivas estrellas para poder ser considerablemente habitables, lo que también haría que sufran “fuerzas de marea extremas”.

La profesora de la Universidad de Florida, Sarah Ballard, junto con la estudiante de doctorado, Sheila Sagear son las responsables de este nuevo estudio y explicaron que las enanas rojas, también conocidas como enanas M, son excelentes objetivos para “buscar pequeños planetas en una órbita en la que es concebible que el agua sea líquida y, por lo tanto, el planeta sea habitable”.

Sagear apuntó también que este resultado es “realmente importante para la investigación de exoplanetas, porque los ojos se están desplazando hacia esta población de estrellas”.

El estudio arrojó que las órbitas de los planetas encontrados son un factor clave para ver si pueden ser habitables o no, ya que como es el caso de Mercurio y el Sol, cuando un planeta órbita muy cerca de sus estrellas se da una excéntrica órbita (menos circular y más ovalada) que ocasiona los famosos “calentamientos por mareas”.

“A medida que el planeta se estira y deforma por el cambio de fuerzas gravitatorias en su órbita irregular, la fricción lo calienta. En el extremo más extremo, esto podría cocer el planeta, eliminando toda posibilidad de agua líquida”, comentaron las dos expertas.

Las astrónomas encontraron que entre una estrella contenga a múltiples planetas orbitando a su alrededor, es más propensa a que sus órbitas sean circulares lo que permitiría que puedan retener agua líquida, algo que indicarían que pueden estos planetas pueden ser habitables.

“Dado que un tercio de los planetas en esta pequeña muestra tenían órbitas lo suficientemente suaves como para albergar potencialmente agua líquida, eso probablemente significa que la Vía Láctea tiene cientos de millones de objetivos prometedores para buscar signos de vida fuera de nuestro sistema solar”, apuntaron.