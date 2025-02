Científicos advierten sobre los riesgos reales de eventual impacto de un asteroide con la Tierra en 2032: "Nadie debería tener miedo"

El asteroide 2024 YR4, descubierto en diciembre pasado por el Observatorio chileno Atlas y que puede impactar la Tierra en 2032, ha llamado la atención de los científicos a nivel mundial.

La probabilidad de impacto ha ido en aumento en los últimos días y derivó en que la ONU activara por primera vez el Protocolo de Seguridad Planetaria para hacerle seguimiento especial al cuerpo espacial.

Todas las agencias espaciales, incluidas la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) están monitoreando a diario el avance del asteroide, que tiene un diámetro de entre 40 y 90 metros.

No obstante, los científicos hacen un llamado a la calma en medio de la zozobra que ha generado la información.

"Hay muchas probabilidades de que no sólo no impacte la Tierra, sino que en algún momento de los próximos meses o años esa probabilidad se reducirá a cero", afirmó Bruce Betts, científico jefe de The Planetary Society.

Sin embargo, aseguró que es importante hacerle seguimiento. "En este punto, la cuestión es 'prestar mucha atención, conseguir tantos recursos como sea posible para observarlo”, dijo.

A su vez, señaló que, en caso de un impacto, que actualmente se encuentra en 2,3%, tendría como consecuencia la destrucción equivalente a una ciudad.

"Si lo colocas sobre París, Londres o Nueva York, básicamente destruyes toda la ciudad y parte de sus alrededores", explicó Betts.

Por su parte, Andrew Rivkin, astrónomo planetario del Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins, ve positivo el tiempo que existe para prepararnos ante el riesgo que supone.

Rivkin dirigió la investigación para la misión DART 2022 de la NASA, que logró desviar con éxito un asteroide de su curso utilizando una nave espacial, una estrategia conocida como "impactador cinético".

El asteroide objetivo no representaba ninguna amenaza para la Tierra, lo que lo convertía en un sujeto de prueba ideal.

"No veo por qué no funcionaría" de nuevo, dijo. La pregunta más importante es si las grandes naciones financiarían una misión de ese tipo si su propio territorio no estuviera amenazado.

"Nadie debería tener miedo de esto", sostuvo Fast. "Podemos encontrar estas cosas, hacer estas predicciones y tener la capacidad de planificar", añadió.