Estos son los iPhone compatibles con el iOS 18, la última versión del sistema operativo de Apple

Luego del lanzamiento del iPhone 16, muchos se preguntan si su dispositivo Apple seguirá siendo compatible con el sistema operativo iOS 18, el cuál ya está disponible para sus usuarios.

Entre las novedades que trae este sistema operativo está un mayor nivel de personalización para la pantalla de inicio y el Centro de Control.

También hay un rediseño de la app para tomar fotografías que mejora la experiencia de aquellos que disfrutan capturando momentos especiales.

Una de las grandes novedades es que iOS 18 incorpora Apple Intelligence, un sistema de inteligencia artificial que identifica preguntas y pone al usuario distintas opciones relevantes para incluir en su respuesta.

Sin embargo, muchos se preguntan si su dispositivo Apple podrá soportar esta nueva actualización, por lo que la empresa anunció el listado de los dispositivos que podrán tener los beneficios de su sistema operativo.

"iOS 18 está disponible a partir de hoy como una actualización de software gratuita para el iPhone Xs y posterior", explica la compañía, pero advierte que algunas funcionalidades podrían no estar disponibles.

Estos son los dispositivos que son compatibles con iOS 18:

Phone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2.ª generación o posterior)

Apple enfatizó que esta actualización tiene una gran seguridad y privacidad que ayuda al usuario a controlar cuánta información se comparte con las apps.