Google anunció cambios en sus álbumes que podrían borrar archivos: así podrá evitar que las imágenes se pierdan

Google se ha convertido en una plataforma muy importante para los millones de usuarios de celulares en todo el mundo.

Varias de sus aplicaciones han servido como un repositorio de todo tipo de archivos de imagen y video para no saturar los teléfonos móviles o dispositivos con esa información.

Sin embargo, en las últimas horas, el gigante tecnológico anunció cambios en algunas de sus herramientas que podría provocar la eliminación de información que tienen los usuarios en la nube.

La compañía aseguró que el ‘Archivo de Álbumes’, una de las funciones de almacenamiento de fotos y videos de la aplicación, dejará de funcionar a partir del próximo 19 de julio.

Varios usuarios de Google han recibido por medio de correo electrónico la advertencia para salvaguardar la información que será eliminada después de la fecha establecida.

"Te hemos enviado este correo porque has consultado el archivo de álbumes recientemente o tienes contenido visible en este archivo. A partir del 19 de julio de 2023, el archivo de álbumes ya no estará disponible. Te recomendamos que uses Google Takeout para descargar una copia de tu archivo de álbumes antes de esa fecha", dice el mail.

Aunque esta herramienta es poco conocida y estaba casi por desaparecer, algunos usuarios todavía podrían tener información alojada allí.

Dicha herramienta era utilizada para imágenes principalmente de Blogger y Hangouts, por lo que para saber si hay información alojada allí, los usuarios tendrán que ingresar a get.google.com/albumarchive y verificar qué tipo de información tienen.

En caso de que la cantidad de información sea grande, el gigante tecnológico recomendó ingresar a la herramienta “Takeout” y extraer la información de “Archivo de Imágenes”.

En este punto, los usuarios tendrán que seguir los pasos para recuperar la información y luego podrán descargarla en cualquier dispositivo de almacenamiento.