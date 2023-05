Revelan imágenes en tercera dimensión nunca antes vistas del Titanic en el fondo del mar

El hundimiento del Titanic ocurrido en 1912 sigue siendo uno de los grandes misterios que los historiadores y científicos siguen descifrando.

En las últimas horas, se conocieron imágenes inéditas en tercera dimensión de los restos del barco más famoso del mundo que naufragó a principios del siglo pasado, causando la muerte de más de 1.500 personas.

El primer escaneado completo en tres dimensiones del Titanic reconstruye en alta resolución y con gran detalle los restos del barco que se encuentran en el Atlántico Norte, a más de 3.800 metros de profundidad.

Las imágenes en alta resolución, publicadas por la BBC, se conocieron gracias a las exploraciones hechas por la empresa de cartografía submarina Magellan Ltd. y por Atlantic Productions, que se encuentran realizando un documental sobre el proyecto.

Para obtener las fotografías, se utilizaron varios sumergibles controlados a distancia desde un barco especializado, los cuales pasaron más de 200 horas inspeccionando los restos del "Titanic" en el fondo del Atlántico y tomaron más de 700.000 imágenes para crear el escáner.

No se les permitió tocar nada "para no dañar los restos", explicó a la BBC Gerhard Seiffert, responsable de Magellan Ltd, encargado de dirigir la expedición.

"El otro reto era que había que cartografiar cada centímetro cuadrado, incluso las partes poco interesantes como el barro entre los escombros, que se necesitan, sin embargo, para llenar el espacio entre objetos interesantes", afirmó.

En las imágenes se puede ver el barco rodeado de escombros, con la popa y la proa separadas, incluso se alcanzan a observar pequeños detalles, como el número de serie de una de las hélices.

Este nuevo trabajo podría arrojar más luz sobre las causas que llevaron a que el transatlántico se hundiera. Además, historiadores y científicos trabajan a contrarreloj debido a la continua desintegración de los restos de la embarcación que completa más de 110 años en el fondo del mar.

"Ahora por fin logramos ver el 'Titanic' sin interpretaciones humanas, directamente a partir de pruebas y datos", declaró a la BBC Parks Stephenson, historiador e ingeniero que lleva varios años estudiando el naufragio del Titanic.

"Todavía hay mucho que aprender" de los restos del barco, que son "esencialmente el último testigo ocular superviviente de la catástrofe", agregó.

Los restos del Titanic han sido objeto de numerosas exploraciones desde 1985, pero las cámaras nunca pudieron captar el barco en su totalidad. Ahora, con los avances tecnológicos, descifrar el barco más famoso del mundo podría ser una realidad.