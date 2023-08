Threads ya tiene versión web y funciona similar al aplicativo móvil

Threads, la red social que Meta lanzó para competir con Twitter (Ahora X), estrenó su versión de escritorio.

"Threads.net ahora está disponible para todos. Háganos saber lo que piensan", publicó el jueves el jefe de Instagram Adam Mosseri, quien también dirige Threads.

Aunque anteriormente solo se podía acceder a la aplicación desde teléfonos Apple y Android, la nueva versión web permitirá atraer a profesionales y medios de comunicación que publican principalmente desde sus computadoras durante las horas de trabajo.

"El equipo de Threads está trabajando arduamente para llevar esta experiencia a la par con la móvil y agregará más funcionalidades a la experiencia web en las próximas semanas", dijo un portavoz.

La plataforma se convirtió en la aplicación más descargada desde que se lanzó, pero el uso por parte de los primeros usuarios disminuyó constantemente y los internautas pidieron una versión web y otros ajustes.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, advirtió en ese entonces que la aplicación tomaría tiempo para estabilizarse, pero que una vez lo lograran, se centrarían en hacer crecer la comunidad.

Según una medida de usuarios, realizada por la empresa Similarweb, mostró que los usuarios activos diarios en la versión Android de Threads cayeron a 10,3 millones desde el máximo de 49,3 millones.

La versión web de Threads cuenta con un diseño básico, pero funcional que incluye todas las funciones que muchos conocen en en el aplicativo móvil.

En primera instancia, los usuarios pueden compartir textos en forma de “tweets” iguales a los que se suelen realizar en Twitter. Además, permite cargar o adjuntar contenidos multimedia como fotografías, videos, y hasta los conocidos hilos, los cuales permiten interconectar varios mensajes en uno solo.

Cabe mencionar Threads está disponible en gran parte del mundo, no obstante, no se encuentra inactiva en Europa porque Meta no está segura de cómo navegar la legislación de privacidad de datos de la Unión Europea.