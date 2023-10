"Ahora solo puedo sonreír": Jenni Hermoso tras marcar gol con España por primera vez después del beso de Luis Rubiales

Este viernes, la delantera española Jenni Hermoso, a quien el presidente de la Federación Española besó sin su consentimiento en la celebración tras la obtención del Mundial Femenino en agosto pasado, fue la autora del gol con el que su selección se llevó la victoria en el partido ante a Italia por la Liga de Naciones.

La jugadora española no comenzó como titular, sino que ingresó a los 68 minutos en reemplazo de Mariona Caldontey, pero a Hermoso le bastaron tan solo unos 20 minutos para darle el triunfo a la Roja, justo en su primer partido tras el beso del presidente de la RFEF.

Hermoso marcó a los 88, luego de un rebote que le quedó dentro del área rival en el que pudo impactar el balón de primera.

VEA TAMBIÉN Al borde del llanto: el entrenador venezolano César Farías agradeció al presidente de Águilas Doradas por recibirlo en el fútbol colombiano o

Al término del partido, la delantera que milita en Pumas de México dio sus impresiones del encuentro y manifestó sentirse feliz.

"Que mejor alegría que llegar y volver a sentirme bien, dar el gol de la victoria y ahora solo puedo sonreír", dijo Hermoso a la televisión pública española tras el encuentro.

"La vida a veces te da pequeños regalos, he pensado en mucha gente que he tenido detrás todo este tiempo y yo feliz porque gracias a ellos he vuelto a disfrutar del fútbol", añadió Hermoso.

Con respecto al partido, la nacida en Madrid celebró que su gol haya llegado en las postrimerías del cotejo y destacó que su selección se haya llevado los tres puntos.

VEA TAMBIÉN Así es la nueva camiseta retro del Chelsea que fue presentada por una de sus figuras latinoamericanas o

"Las victorias cuando cuestan y son el último minuto, las saboreas más. España sabe sufrir, venimos de partidos muy sufridos que hemos sacado adelante", explicó Hermoso.

"Al final, algo tenía que caer y ha caído hoy con un gol y nos hemos llevado tres puntos que son muy importantes", agregó.