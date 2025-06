La polémica que se ha desatado en Argentina por la foto que se tomaron canteranos de Newell's con un jugador de Rosario Central

La instantánea en la que aparecen seis niños pertenecientes a la escuela de fútbol Malvinas Argentinas de Newell's posando junto al jugador Ignacio Malcorra, futbolista de Rosario Central, uno de los máximos rivales históricos de los “rojinegros” en el fútbol argentino.

La fotografía que fue tomada hace más de meses y medio se hizo viral por las redes sociales y desató varias polémicas en medio de la afición del club. Luego de ver a los pequeños posando junto a Ignacio Malcorra, con quien se cruzaron en un partido en el cual el hijo del volante también participó. Hecho que llevó a que el Newell's tomara una decisión que también provocó controversia.

Por medio de un comunicado, los “rojinegros” notificaron que los pequeños tendrían suspendidos sus entrenamientos de manera temporal, según la institución, con la finalidad de resguardar la integridad de los menores.

“Con el único objetivo de preservar su integridad emocional ante posibles situaciones de hostigamiento, se resolvió pausar temporalmente su participación en los entrenamientos”, se lee en el oficio emitido por el Club. Los viejos de Newell's.

Según la institución, esta decisión fue tomada luego de haber dialogado con los padres de los menores, quienes se tomaron la fotografía hace más de un mes después de un juego que tuvieron ante Defensores de Funes, equipo en el que milita el hijo de Ignacio Malcorra, volante de Rosario Central.

Frente a la situación, el presidente del club, Ignacio Astore, también dejó claro que en el transcurso de la próxima semana nuevamente se reunirán con los progenitores de los menores para tratar nuevamente el tema; la finalidad es que los pequeños no se vean afectados.

Hecho que llegó hasta los oídos del director técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, quien destacó el gesto de los pequeños, quienes con su actitud buscaban romper esquemas en el mundo del fútbol.

"Es importante dar el mensaje de que a estos nenes les tenemos que dar el ejemplo de decir: 'sácate la foto con la camiseta de quien sea y del jugador que sea'", fueron las palabras del seleccionador, quien agregó que debería “ser algo normal”.

Pero no fue el único; Recientemente se manifestó el futbolista implicado en esta situación, se trata de Ignacio Malcorra: "A mí, en lo personal, me da mucha tristeza. Me pone mal el hecho de los nenes. La verdad es que yo siempre me saco fotos con todos. Ellos estaban ahí. Estaba mi hijo. Terminaron de jugar, pasaron, me saludaron, se sacaron una foto, así como me saco siempre con todos. Después llegó lo que llegó".

El volante de Rosario Central manifestó que es un hecho normal y que cualquier niño, independientemente del club al que pertenezca, puede hacerlo, pues los jugadores profesionales a fin de cuentas son referentes para los pequeños que están en procesos formativos.

"Es lo que quisieron en un momento de felicidad, como hace cualquier nene cuando ve a un jugador de Primera División de sacarse una foto. Me pone triste lo que le pasó a ellos" , fueron parte de las palabras del volante.