Al menos nueve hinchas de un equipo español resultaron gravemente heridos tras ser atacados por aficionados del Lazio en la previa a su encuentro en la Europa League

En la previa al partido que enfrentará el Lazio contra Real Sociedad en la jornada 7 de la Europa League, se dio un hecho de violencia en el que varios aficionados del conjunto español resultaron heridos tras ser atacados por los ultras del equipo local.

Según informaron los medios italianos, los hechos se dieron durante la noche del miércoles en Roma, en donde un grupo de ultras del Lazio atacó a los aficionados de la Real Sociedad, dejando a nueve personas de nacionalidad española heridas.

Alrededor de 80 hinchas del Lazio se enfrascaron en una batalla campal en la que agredieron a unos 70 seguidores del club vasco que llegaron a la 'Ciudad Eterna' para el partido de la Europa League que se disputa este jueves en el estadio Olímpico, según la agencia AGI.

En el corazón de la capital italiana, en el barrio turístico de Monti, los aficionados españoles fueron golpeados y algunos fueron apuñalados.

Según han informado los medios locales, los atacantes, vestidos de negro y con el rostro oculto por capuchas, utilizaron bombas de humo y petardos.

Según el periódico Il Corriere della Sera, también les arrojaron sillas y mesas.

Detrás de estos episodios de violencia están los ultras del Lazio, algunos de ellos conocidos por su vinculación con la extrema derecha, de acuerdo con la Policía, que incautó un arsenal de armas como cuchillos, barras de hierro y martillos.

Varios de los implicados fueron arrestados cuando llegaron las fuerzas de seguridad, alertadas por los residentes locales.

Por su parte, las autoridades locales se encuentran revisando las imágenes de las cámaras de circuito cerrado de televisión de la zona.

La Policía intenta determinar si el ataque fue premeditado, dada la rivalidad, también con tintes políticos, entre los aficionados del Lazio y los del equipo vasco.

El club italiano emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y señaló que actuará con dureza cuando se compruebe la implicación de los miembros de su afición.

“A la espera de la evolución de la investigación sobre los hechos ocurridos durante la noche, la SS Lazio, condenando toda forma de violencia, ofrece a las autoridades la máxima colaboración y, una vez finalizadas las investigaciones, cuando se compruebe la implicación de miembros de su afición, actuará con dureza aplicando las medidas más estrictas”, expresó el club.

Mientras que el presidente de la Real sociedad, Jokin Aperribay, hizo unas declaraciones después de visitar a dos aficionados ingresados en un centro hospitalario en Roma.

"Venimos de los dos hospitales en donde están las dos personas, tanto Héctor como Iker. He podido hablar con las dos (...) Tampoco tengo información sobre el estado exacto de su salud, porque los médicos no me la tienen que dar”, señaló.

Aperribay explicó también que: “Lo que deseamos es que se recuperen cuanto antes y que puedan superar el momento en el que están”.

VEA TAMBIÉN Desde jugosas multas hasta la suspensión: las polémicas sanciones que anunció la FIA para “controlar” la mala conducta de los pilotos o

El máximo responsable del club indicó también que este tipo de incidentes deben desaparecer del fútbol: "Son hechos que sobran las calificaciones, que sobran y que desde luego no se tiene que repetir".

Aperribay aseguró que la información proporcionada por la policía muestra que los aficionados "estaban muy tranquilos" y que, de repente, "hubo humo y ahí tuvieron un abordaje".

"No ha sido una quedada. No parece que era una quedada, sino que estaban en un lugar en donde no es el lugar habitual de los aficionados de la Lazio, aunque pueden ir", puntualizó el presidente.

Pero, "sí hubo armas blancas, de eso hay constancia. Y hubo varios heridos, creo que hubo nueve heridos ayer, quizá más, pero nueve que recibieron asistencia médica", concluyó.

El Lazio actualmente es puntero en la Europa League con 16 puntos, mientras que la Real Sociedad está en el puesto 12 con 10 puntos.