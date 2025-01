Desde jugosas multas hasta la suspensión: las polémicas sanciones que anunció la FIA para “controlar” la mala conducta de los pilotos

El mundo de la Fórmula 1 se encuentra en caos completamente luego de las polémicas sanciones anunciadas por la Federación Internacional de Automóvil (FIA) para controlar la “mala conducta” de los pilotos.

Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA, se encuentra en el ojo del huracán luego de darse a conocer la lista de sanciones a la que serían sometidos los corredores al desobedecer una serie de condiciones de la lista publicada para mejor su conducta fuera y dentro del circuito.

El Código Deportivo de la FIA establece una serie de sanciones económicas, la pérdida de puntos e incluso la suspensión si incumplen algunos de los 12 artículos.

Según la FIA, los pilotos tendrán tipo de infracciones. Las multas por las infracciones van desde 40.000 euros hasta los 120.000 euros.

Las sanciones están relacionadas con el uso del lenguaje, gestos o accionesdentro del circuito, así como también la prohibición de declaraciones o comentarios de temas políticos, religiosos y personales que violen la neutralidad de la federación.

El escrito señala que: “el uso general de lenguaje (escrito o verbal), gestos y/o signos ofensivos, insultantes, groseros, maleducados o abusivos y que razonablemente pueda esperarse o percibirse como grosero o maleducado, o que cause ofensa, humillación o sea inapropiado".

El "agredir (codazos, patadas, puñetazos, golpes, etc.) e incitar a hacer cualquiera de las cosas anteriores”, también entra entre las sanciones impuestas por la FIA.

Asimismo, el organismo regulador de la F1 explica que fuera de las sanciones económicas, de reiterarse el comportamiento, los pilotos serán sancionados por un mes más la deducción de puntos en el Campeonato.

Además de que: “cualquier palabra, hecho o escrito que haya causado daño moral o perjuicio a la FIA, a sus órganos, a sus miembros o a sus directivos, y más en general al interés del deporte automovilístico y a los valores defendidos por la FIA y cualquier incitación pública a la violencia o al odio”.

La FIA hizo énfasis en que “la realización y exhibición general de declaraciones o comentarios políticos, religiosos y personales”, es sancionable también.

Pero que se podrían tener en consideración, siempre y cuando, hayan sido aprobados “por escrito por la FIA en el caso de las competiciones internacionales, o por la Autoridad Deportiva Nacional”.

Sin embargo, la norma exige que los pilotos que hagan cometarios de este tipo se retracten y presenten una disculpa pública por esto.

La FIA también señaló que será multado todo aquel que incumpla las instrucciones de la federación en relación con la designación y participación de “de personas durante las ceremonias oficiales en cualquier competición puntuable para un campeonato”.

Las medidas de la FIA han generado incomodidad entre los aficionados de la Fórmula 1, quienes aseguran que este tipo de sanciones manchan el deporte y afectarían a tres principales pilotos: Max Verstappen, Lewis Hamilton y Fernando Alonso.

“Es vergonzoso, pero de alguna manera no sorprende”, “Ya ni me sorprende, la FIA es una farsa”, “Cuando piensas que no puede empeorar, la FIA lanza algunas nuevas reglas”, “FIA, estás arruinando mi hermoso deporte”, “¿En qué se ha convertido este deporte?”, son algunos de los comentarios.

Esto se da luego de que el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) se quejara del constante uso de malas palabras en el circuito y asegurara tomar cartas en el asunto.

En una entrevista de hace unos meses, Mohammed Ben Sulayem señaló que: “Debemos diferenciar nuestro deporte del rap. No somos raperos. ¿Cuántas veces por minuto dicen la palabra con ‘f’? Nosotros no somos eso”.

Sin embargo, parece que sus palabras y pedidos no fueron de agrado para todos, en especial para dos grandes figuras de los últimos años de la Fórmula 1: Max Verstappen y Lewis Hamilton.

El corredor de Redbull, quien es conocido por ser uno de los pilotos que más dicen palabras soeces, respondió al pedido del presidente de la FIA diciendo: “Todos dicen esas palabras, algunos más que otros. Si comienzas a insultar, es otra historia”.

“¿Qué edad tenemos, cinco, seis? Incluso los niños dirán groserías (…) Así que al final esto no cambiará nada. Creo que podemos empezar por no retransmitir más estas cosas. Porque si no lo retransmites, nadie se enterará. Solo el equipo”, añadió.

Verstappen completó sus palabras asegurando que en otros deportes también la gente dice malas palabras, por el calor del momento, pero que son momentos que no son captadas ni retransmitidas al público general.

Por su parte, Lewis Hamilton señaló que puede haber un tinte racista en las palabras de Sulayem al comparar a los corredores con raperos, porque los usó como un estereotipo que no está bien visto en la sociedad.

“No me gusta la forma en que lo expresó. Utiliza la palabra rapero como estereotipo. La mayoría de los raperos son negros. Sutilmente, dice que no somos como ellos. La elección de la palabra es incorrecta. Tiene un elemento racista”, aseveró.