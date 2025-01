"No me hagas esto": La reacción de Falcao al video de despedida de Millonarios que hizo su esposa, Lorelei Taron, que podría generar un cambio de opinión

El destino de Radamel Falcao García podría ser el de quedarse en Millonarios. Pese a que tanto el jugador como el club habían confirmado lo dicho por la prensa, de que ‘el tigre’ no continuaría en el equipo bogotano, se conoció que el presidente del embajador retomó el negocio y le hizo una nueva oferta al artillero.

De acuerdo con el periodista César Augusto Londoño, el presidente de la junta directiva del equipo, Gustavo Serpa, consiguió el patrocinio y el dinero restante para pagar el impuesto al patrimonio y se los ofreció a Falcao junto con un contrato inicial de seis meses que puede extenderse a un año si salen campeones.

El reversazo a la decisión ya tomada se habría generado, entre otras, por la reacción de la hinchada y de la familia de ‘El Tigre’, que todo parece indicar estaban muy a gusto en Colombia y querían quedarse por lo menos una temporada más.

O así lo hizo entender la esposa de Radamel, Lorelei Taron, quien publicó en su cuenta de Instagra un video recopilatorio de los mejores momentos que paso tanto en lo individual como en lo familiar en Bogotá y otras partes del país.

Además, escribió un post en el que agradecía a Colombia y a Millonarios por lo vivido, y agregó “estar triste” por la partida: “La verdad, me ha puesto muy triste saber que no íbamos a volver. No me pude despedir, porque la idea era regresar, y más con la ilusión de ganar el título con Millonarios, que no se pudo lograr. Pero bueno, las cosas no son siempre como uno quiere”.

Fue tan conmovedor el mensaje y video que el propio Falcao reposteó el video y escribió: “no me hagas esto” junto con dos emoticones llorando.

Esto sumado a las reacciones de los hinchas de Millonarios a la salida de ‘el Tigre’ habría provocado que su máximo accionista no se diera por vencido con el negocio y ‘se metiera la mano al dril’ para lograr superar los obstáculos que separan al equipo del delantero.

Ahora, el balón está en la cancha de ‘El Tigre’ Falcao quien tiene la última palabra.