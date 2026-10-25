El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli, integrante de la escudería Mercedes, conquistó este domingo una holgada victoria en el Gran Premio de Estados Unidos en la 18ª prueba puntuable del Campeonato Mundial de Fórmula 1 disputada en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, con la obtención de su noveno triunfo de la temporada y la postergación de la celebración formal del título mundial para la siguiente fecha del calendario.

El competidor boloñés, quien inició la carrera desde la posición de privilegio tras dominar la sesión de clasificación, cruzó la línea de meta por delante del monegasco Charles Leclerc de Ferrari y del cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen de Red Bull, actuación impecable con la cual completó una jornada consagratoria en el trazado norteamericano.

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A pesar de la victoria categórica en territorio texano, la definición matemática del campeonato requería combinaciones adicionales de resultados entre sus perseguidores directos, toda vez que el británico George Russell concluyó en el octavo puesto y el veterano Lewis Hamilton finalizó en la cuarta posición.

“Lideramos la clasificación general con trescientos sesenta y cinco puntos y mantenemos una ventaja sólida para afrontar el Gran Premio de México la próxima semana”, señalaron analistas del equipo al evaluar el desempeño del joven piloto.

Con una renta superior a los ciento veinte puntos sobre sus competidores inmediatos, el piloto de Mercedes se encamina a convertirse en el campeón más joven en la historia de la máxima categoría del automovilismo y en el primer italiano en alzar la corona mundial desde las gestas de Alberto Ascari hace más de siete décadas.

Por su parte, la escudería germana amplió su hegemonía en el campeonato de constructores al contabilizar seiscientos siete puntos, con la distancia marcada sobre sus rivales directos y la consolidación de una campaña caracterizada por el dominio técnico y la regularidad operativa.

El brillante desempeño de la joven promesa del automovilismo reafirma el éxito estratégico de las estructuras de desarrollo deportivo en las competiciones de alto rendimiento.

La firmeza del piloto italiano y la consistencia en el rendimiento del monoplaza sitúan al equipo Mercedes a las puertas de una consagración histórica en el Gran Premio de México.