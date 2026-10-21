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Fórmula 1

La Fórmula 1 tendrá en 2027 carreras más cortas pero en 2028 volverán a ser como este año: qué cambió y por qué

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Fórmula 1 - Foto EFE
Fórmula 1 - Foto EFE
La categoría va a reducir la distancia máxima de algunos grandes premios por cambios en los motores y el consumo de combustible, antes de recuperar el límite habitual en 2028.

Luego de anunciar una reducción para la temporada de 2027, la Fórmula 1 va a volver a tener carreras con su distancia habitual en 2028. El cambio contempla resolver un problema que tiene relación con los nuevos motores y la cantidad de combustible que requieren los autos.

En términos sencillos, los grandes premios volverán a tener una distancia máxima de 305 kilómetros en 2028. Para 2027, ese límite se va a reducir en 15 kilómetros, hasta los 290 kilómetros. La medida no quiere decir que todas las carreras vayan a ser más cortas, pues afecta sobre todo a los circuitos donde los autos gastan más combustible.

El problema está relacionado con los cambios técnicos que introdujo la Fórmula 1 en 2026. Los nuevos motores mezclan la energía de la gasolina con la electricidad en una proporción cercana al 50 % para cada fuente.

Además, la categoría planea cambiar esa distribución para que, en 2028, el motor utilice una mayor proporción de energía que proviene del combustible. Esto hará que los pilotos usen toda la potencia por más tiempo, pero igualmente va a hacer que los autos consuman más gasolina.

La dificultad se crea porque algunos equipos estudian conservar el chasis de sus autos para 2027 y así disminuir gastos. El chasis es la estructura principal del vehículo y contiene el depósito de combustible. Si los equipos sostienen esa pieza, pueden llegar a tener limitaciones para incrementar el tamaño del tanque.

En otras palabras, algunos autos podrían no tener suficiente espacio para llevar la gasolina necesaria para completar las carreras con la nueva configuración. Por esa razón, la Fórmula 1 decidió disminuir temporalmente la distancia máxima de los grandes premios.

La reducción va a ser temporal. Según la información publicada por BBC Sport, las reglas previstas para 2028 recuperan el límite habitual de 305 kilómetros por carrera.

La decisión de igual forma se relaciona con las modificaciones que se harán en los motores para mejorar el uso de la energía eléctrica y del combustible. Con esos cambios, la categoría espera que los autos puedan completar las distancias tradicionales sin el mismo problema de consumo.

El piloto británico Lewis Hamilton ya cuestionó la idea de acortar las carreras. Consideró que los grandes premios tienen que ser más largos porque, a su parecer, conducir los autos actuales resulta físicamente menos exigente que antes.

De momento, el cambio anunciado establece una reducción limitada a 2027 y el regreso a la distancia máxima habitual en 2028. La medida responde a una cuestión técnica y de consumo de combustible, no a una decisión de eliminar las carreras largas de la Fórmula 1.

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