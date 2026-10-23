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Viernes, 23 de octubre de 2026
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Juan Pablo Montoya

La dura crítica de Juan Pablo Montoya a la temporada de su hijo en la Fórmula 2: "Botamos la plata a la caneca con Sebastián"

octubre 23, 2026
Por: Luis Cifuentes
Escudería Williams y su homenaje a Juan Pablo Montoya - Foto: EFE
Escudería Williams y su homenaje a Juan Pablo Montoya - Foto: EFE
Durante una entrevista para el portal AS, el expiloto bogotano lanzó una dura crítica al rendimiento de su hijo con el equipo Prema.

El expiloto colombiano de la Fórmula 1, Juan Pablo Montoya, no se guardó nada al hablar de la temporada de su hijo Sebastián Montoya en la Fórmula 2.

Durante una entrevista para el portal AS, el expiloto bogotano lanzó una dura crítica al rendimiento de su hijo con el equipo Prema.

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Porque la realidad, a nosotros nos tocó este año: botamos la plata a la caneca con Sebastián corriendo con Prema este año, fue un desastre y hay que repetir", dijo Montoya.

Así las cosas, todo parece indicar que Sebastián Montoya tendrá que repetir otra temporada con el equipo Prema para cumplir el contrato. No obstante, el mismo Juan Pablo Montoya aseguró que no era lo que querían.

"No queríamos repetir y el plan era 2 años siempre y este año ha sido horrible, entonces ya la preparación es para el próximo año y el enfoque es del próximo año, pero es cachín, cachín, cachín”, dijo en referencia a la cantidad de dinero que tendrán que invertir para la próxima temporada.

En ese sentido, señaló que la Fórmula 1 debería apoyar con los presupuestos de la Fórmula 2.

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“Para ayudar a los presupuestos de Fórmula 2, como deberían obligar a todos los equipos de Fórmula 1 a relacionarse con un equipo de F2 y cubrir parte del presupuesto como para que fuera el crecimiento total de pilotos”, dijo.

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