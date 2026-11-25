El presidente Abelardo de la Espriella lamentó el asesinato de dos patrulleros de la Policía del Cauca en una emboscada en zona rural del municipio de Padilla.

“Con profundo dolor recibo la noticia del asesinato de nuestros patrulleros Kevin David Torres Berdugo y Bairón Jesús Riascos Murillo, atacados con ráfagas de fusil cuando se desplazaban por el sector El Chamizo, en Padilla, Cauca. Otros dos uniformados resultaron heridos. A sus familias, compañeros y seres queridos, mis más sentidas condolencias”, dijo.

Asimismo, el mandatario ordenó desplegar todas las capacidades para capturar a los responsables y aseguró que no permitirá que el asesinato de los uniformados quede impune.

“Honramos la memoria de estos héroes que entregaron su vida al servicio de Colombia. He ordenado desplegar todas las capacidades operacionales, de inteligencia e investigación para identificar, perseguir y capturar a los responsables. No vamos a olvidar a nuestros policías ni a permitir que este asesinato quede impune. Los vamos a encontrar y tendrán que responder”, aseveró.

Los hechos ocurrieron hacia las 9:00 de la mañana de este miércoles, 25 de noviembre, cuando los uniformados se dirigían a la inauguración de un parque infantil.

“A eso de las 9:05, la Policía Nacional se dirigía a hacer el acompañamiento al corregimiento de Chamizo, para la entrega de un parque infantil que se había gestionado”, contó Cristóbal Lasso Belalcázar, secretario de Gobierno de Padilla.

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La Alcaldía de Padilla, por medio de un comunicado, lamentó lo ocurrido y aseguró que los dos uniformados eran muy jóvenes y tenían toda una vida por delante.

“En un lamentable hecho ocurrido en la zona rural del municipio (…), dos jóvenes que, con apenas 22 años, tenían toda una vida por delante y que entregaban su esfuerzo, vocación y compromiso al servicio de los colombianos”, manifestó la entidad.

Los otros uniformados fueron remitidos a un centro asistencial, mientras la FAC, la Policía y el Ejército atendían la situación de seguridad.

Cabe hacer énfasis en que aún no hay certeza sobre la identidad de los responsables del ataque. Sin embargo, las autoridades han identificado la presencia en la zona de bandas delincuenciales comunes y de la compañía Santiago Díaz del frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias Calambre.