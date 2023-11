Así celebró Lionel Messi su octavo Balón de Oro con la afición del Inter Miami: "Me hicieron sentir como en casa"

El futbolista argentino Lionel Messi, quien ganó su octavo Balón de Oro, celebró con sus seguidores en Florida (Estados Unidos) el reciente logro.

Y es que este viernes, el Inter Miami, club donde juega “La Pulga”, organizó un amistoso contra el New York City FC de la Major League Soccer (MLS) para homenajear al futbolista.

Antes del encuentro, Messi salió al campo con las gradas a oscuras y caminó hasta el centro con su galardón dorado en las manos, mientras que los celulares de los aficionados emitían destellos en la oscuridad.

De pie, la hinchada del Inter, que casi volvió a llenar el estadio DRV PNK tras finalizar su temporada, gritaba al unísono: "Messi, Messi, Messi".

"Gracias por estar acá, por este lindo homenaje. Para mí es algo muy hermoso poder compartirlo con ustedes (...) Me demostraron mucho cariño, me hicieron sentir como en casa. Es una ciudad de mucho latino en la cual me encuentro muy cómodo y nos manejamos muy bien, así que muchas gracias", dijo el campeón del Mundo a los asistentes.

La entrada triunfal de Messi se produjo antes de que el presidente del Inter Miami, el empresario Jorge Mas, lo presentara como "el mejor jugador que jamás vivió".

El pasado 30 de octubre, el rosarino obtuvo su octavo Balón de Oro y se consagró como el único futbolista en la historia en ganar ocho veces el prestigioso galardón que entrega la revista France Football.

Messi competía con 29 futbolistas entre los que se encontraban Karim Benzema, Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Erling Haaland y otros compatriotas como Emiliano Martínez, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Tras coronarse campeón del Mundo con Argentina en el Mundial de Qatar, la estrella albiceleste, el mayor fichaje de la historia de la MLS, debutó en julio con el equipo floridiano y lo impulsó hasta el primer título de su historia en la Leagues Cup, un torneo conjunto con la liga mexicana.

Durante su carrera deportiva, Lionel Messi ha logrado marcar 821 goles, de los cuales 672 han sido con el FC Barcelona, 106 con Argentina, 32 con el PSG y 11 con Inter Miami.