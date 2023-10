Así fue como empezó el acercamiento de David Beckham al Real Madrid; otro crack le ‘endulzó el oído’

El inglés David Beckham es uno de los mejores jugadores que ha tenido el mundo del fútbol gracias a su exquisita técnica y el talento que desplegó en el Manchester United y en el Real Madrid, en el que hizo parte de los famosos ‘galácticos’.

Ahora retirado, Beckham sigue dando de qué hablar en el mundo del fútbol, pues compró al Inter Miami y está apostando por fortalecer este deporte en Estados Unidos, invirtiendo en la adquisición de estrellas como el argentino Lionel Messi, los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, entre otros.

Pero también el inglés es un ejemplo de familia y de publicidad, pues desde que se casó con Victoria Adams, la ex Spice Girl, viven juntos hasta el día de hoy, tienen cuatro hijos y su matrimonio en un castillo de Irlanda, marcó el despegue de David Beckham como una estrella extradeportiva.

Por estos factores, Netflix decidió hacer un documental de la vida del exfutbolista para contar cómo fue su carrera deportiva y su vida familiar, pues debido a su despegue publicitario, los lentes de las cámaras siempre lo apuntan en donde quiera que esté.

La cuenta de Instagram de esta reconocida plataforma de streaming publicó un clip de su documental en el que Beckham cuenta cómo fue que se empezó a gestar su traspaso del Manchester United al Real Madrid.

De acuerdo con su testimonio, todo se empezó a dar desde el recordado partido por los amantes de la Champions League entre españoles e ingleses por los cuartos de final del torneo en la temporada 2002- 2003.

El partido de ida en el Santiago Bernabeu terminó 3-1 a favor del Madrid y el partido de vuelta, en Old Trafford, fue un verdadero deleite para los amantes del fútbol; el juego quedó 4-3 a favor del equipo del legendario entrenador Sir Alex Ferguson, pero los ‘merengues’ se quedaron con la serie y avanzaron a semifinales.

En el juego de vuelta de estos cuartos de final, Beckham no fue titular y todo fue por una discusión que tuvo con Ferguson luego de un flojo nivel demostrado en un partido por la copa inglesa contra el Arsenal; Sin embargo, entró en la segunda mitad y puso el 3-3 de tiro libre, asistió para el 4-3 y fue fundamental en este acercamiento que ilusionó al United con la remontada total.

Al final del partido intercambió camiseta con Zinedine Zidane y, según sus palabras, el francés con el poco inglés que sabía, le dijo que por qué no se iba al Real Madrid: “Zidane se me acercó, él no hablaba mucho inglés y tampoco es que hable mucho; se me acercó, chocamos la mano y me dijo ¿te vienes a Madrid? Yo me quedé pensando “¿Zizou me ha dicho eso?”. Amé ese momento”.

Y como si se hubiera pactado el traspaso del inglés a la casa blanca, en la siguiente temporada, Fiorentino Pérez, el presidente del Real Madrid, presentó a Beckham como nueva incorporación del equipo con el que alcanzó una Supercopa de España y ese mismo año y una liga en 2007; infortunadamente no consiguieron la Champions League que era el objetivo de los llamados ‘Galácticos’.

