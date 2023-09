Real Madrid invitó al Santiago Bernabéu a menor que fue insultada por hinchas del Atlético de Madrid en el clásico

El clásico de Madrid, en el fútbol español, es uno de los más importantes en el mundo. La rivalidad entre ambos equipos de la capital española es histórica, por lo que en cada enfrentamiento los ánimos son más caldeados de lo normal.

El pasado fin de semana el equipo merengue y el colchonero se enfrentaron en el estadio Metropolitano, donde suele jugar de local el equipo albirrojo.

El triunfo fue para los dirigidos por Diego Simeone, que lograron superar a su clásico rival por 3 a 1. No obstante, durante el juego se presentó una situación lamentable que involucró a una menor de edad aficionada del Real Madrid.

VEA TAMBIÉN Este es el equipo que por primera vez en su historia lidera la Liga Española y espera por el Real Madrid o

Se trata de Noa y su madre, Itziar, quienes fueron increpadas en el estadio del Atlético por vestir la camiseta del equipo merengue. La menor de ocho años y su progenitora vivieron momentos angustiantes en uno de los palcos del estadio Metropolitano, según lo manifestaron durante una entrevista para el programa deportivo “El Chiringuito”.

"Sentí mucho miedo, vi a tanta gente y me asusté mucho. Me quería ir de ahí", narró Noa. "Fue un momento horrible, no podía creer lo que estaba viendo... tanta gente a por una niña. Lo que queríamos era salir de ahí", contó la madre.

Además, Itziar aseguró que la justicia española se encuentra a cargo de la situación. Debido a la repercusión de su caso, un día después del encuentro fue contactada por Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del club, para conocer a los jugadores del Real Madrid, la sede deportiva y el Santiago Bernabéu.

“Noa estaba súper contenta", dijo la madre de la menor sobre el momento en que fue contactada por el Real Madrid.

VEA TAMBIÉN Polémica en el fútbol español por presencia de una bailarina en zona VIP durante un partido del Barcelona o

Finalmente, se dio el tan ansiado encuentro de Noa con los jugadores y también pudo conocer el Santiago Bernabéu.

El club hizo público el video de la menor ingresando al mítico estadio con su hermano más pequeño. Allí se les observa visiblemente felices por pisar el césped del club de sus amores.

"He conocido a los jugadores, me han enseñado las piscinas...", dijo la pequeña.