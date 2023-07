Así fue el ‘desaire’ en saludo en la red entre tenistas de Ucrania y Bielorrusia que obligó a Wimbledon a pronunciarse

Los organizadores del torneo de Wimbledon se pronunciaron este lunes sobre una situación que se dio en el partido que enfrentó a la bielorrusa Victoria Azarenka ante la ucraniana Elina Svitolina por los octavos de final del campeonato.

Tras su victoria, Svitolina, como lo han hecho otras tenistas ucranianas cuando juegan contra rusas y bielorrusas, no iba saludar a su rival al final del partido.

Azarenka, sin embargo, contrario a lo que, por ejemplo, hizo su compatriota Aryna Sabalenka en Roland Garros, no se dirigió a la red, sino que le hizo una señal. El hecho desató los silbidos del público que estaba atento a la escena.

Ante el suceso los organizadores de Wimbledon estimaron este lunes que la decisión de un tenista de dar o no la mano a su adversario es "personal".

"Históricamente en el tenis, la decisión sobre la forma en que un jugador reacciona al término de un partido es una decisión personal y nosotros no queremos comenzar a instaurar una obligación", explicó la directora del Grand Slam londinense Sally Bolton.

Como viene siendo habitual, Svitolina no iba a dar la mano a Azarenka después de su victoria 2-6, 6-4, 7-6 en octavos de final, como señal de protesta contra la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

La bielorrusa, originaria de un país que ha dado su apoyo a Rusia, declaró tras el partido que ese trato "no es justo", y dijo que el público tal vez había bebido más de la cuenta.

"Yo no hice nada malo, pero no puedo controlar a la multitud. No estoy segura de que mucha gente haya entendido lo que ocurría", añadió. "Si la gente sólo se concentra en los saludos con la mano o en los abucheos de un público bastante ebrio al final, es una pena", lamentó.

Svitolina y sus compatriotas ucranianas ya se habían negado a dar la mano a sus rivales rusas y bielorrusas en Roland Garros.