La tenista Aryna Sabalenka afirma que "no se siente segura" tras preguntas que le hicieron en Roland Garros

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka se negó a dar una conferencia de prensa oficial luego del partido que ganó por la tercera ronda del torneo de Grand Slam que se juega en las canchas de Roland Garros en Francia.

Sabalenka afirmó que tomó la decisión debido a que "no se sentía segura" cuando se le preguntó previamente, en otro momento, sobre la guerra en Ucrania.

La deportista ha sido blanco de cuestionamientos debido a que su nación es Bielorrusia, un país que abiertamente ha apoyado a Rusia en la invasión de Ucrania.

La bielorrusa y número dos del ranking de la WTA aseveró que los organizadores de Roland Garros apoyaron su decisión de no asistir a la conferencia de prensa tras su victoria por 6-2 6-2 sobre la rusa Kamilla Rakhimova.

En la última conferencia, una periodista le pidió a Sabalenka que hablara sobre su precepción sobre el jefe de Estado bielorruso, Aleksandr Lukashenko, así como que fijara en ese momento una declaración sobre Ucrania.

La tenista se negó a responder sobre esos temas que van más allá de su carrera deportiva y se le vio incómoda en ese momento.

“Sé que tengo que dar respuestas a los medios sobre cosas que no están relacionadas con mi tenis o mis partidos, pero el miércoles no me sentí segura en la rueda de prensa”, afirmó la tenista.

Con ese antecedente de fondo, la tenista aseguró que “debería poder sentirme segura cuando hago entrevistas con los periodistas después de mis partidos”. “Por mi propia salud mental y bienestar, he decidido salir de esta situación hoy", afirmó.

La tenista, en la primera ronda del torneo, ya había presenciado una situación incómoda en Francia en el partido en el que se enfrentó a la jugadora ucraniana Marta Kostyuk.

Kostyuk, al final del encuentro, decidió no darle la mano a Sabalenka en un hecho alejado de las tradiciones del tenis en el que ese saludo marca el respeto por el rival, sin importar si se gana o se pierde.

La ucraniana, que perdió en ese partido ante Sabalenka por 6-3 y 6-2, fue abucheada por su acto que tiene como telón de fondo la guerra en Ucrania.