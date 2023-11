Así se jugará la quinta fecha de las eliminatorias mundialistas que tendrá clásico del Río de la Plata

Esta semana hay fecha FIFA en el mundo y mientras en Europa continúa el clasificatoria rumbo a la Eurocopa del 2024, en Suramérica se realizarán las fechas 5 y 6 de la eliminatoria rumbo al mundial de Norteamérica en 2026.

La quinta fecha se disputará este jueves 16 de noviembre y tendrá como 'plato fuerte' el partido entre Argentina y Uruguay, también conocido como el clásico del Río de la Plata por ser este el caudal fronterizo entre estas dos naciones.

A este emocionante encuentro se suman los partidos: Bolivia vs. Perú, Venezuela vs. Ecuador, Colombia vs. Brasil y Chile vs. Paraguay.

Argentina llega como líder invicta a su juego contra Uruguay, mientras que 'la celeste' viene de vencer a Brasil y es segunda en la tabla de clasificación. Colombia y Brasil también será un juego interesante, pues la ‘canarinha’ viene de caer en su visita a Montevideo y su fútbol es ‘blanco de críticas’, mientras que la ‘tricolor’ llega invicta, pero han sido más los empates que las victorias.

Bolivia y Perú se juegan el partido de la resurrección, pues ambas son las coleras de la eliminatoria sudamericana y necesitan comenzar a sumar para no despedirse tan pronto del sueño mundialista. La sorprendente Venezuela, cuarta en la tabla de posiciones, recibe a Ecuador envalentonada por la goleada a Chile y el empate ante Brasil.

La jornada la finalizan Chile, urgida de resultados, ya que su inicio en la clasificatoria es muy pobre y marcha octava en la tabla de posiciones; frente a Paraguay, quien no tiene un presente diferente a los ‘australes’ y busca quedarse con los tres puntos.

El martes 21 de noviembre se disputará la sexta fecha de la eliminatoria sudamericana con los partidos Paraguay vs. Colombia, Ecuador vs. Chile, Uruguay vs. Bolivia, Brasil vs. Argentina y Perú vs. Venezuela.