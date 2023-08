Atacan a tiros el auto del futbolista español Iago Falque, al servicio del América de Cali en Colombia

El vehículo del futbolista español que milita en el América de Cali, Iago Falque, fue atacado a tiros en la ciudad de Cali, al sur de Colombia, cerca de la sede de entrenamiento del club escarlata.

El suceso se produjo en la noche de este viernes saliendo de la Sede Deportiva Cascajal, donde entrena el América de Cali.

"El vehículo del jugador es abordado por dos motocicletas (y) cuatro sujetos, los cuales al parecer intentan generar un hurto", explicó el comandante de la Policía Metropolitana Santiago de Cali, el coronel William Quintero.

"El conductor hace una maniobra, donde se devuelve de ese sitio y logra ingresar nuevamente a la sede deportiva, siendo impactado este vehículo en dos ocasiones", añadió.

No obstante, el mediocampista español no se encontraba en el auto al momento del tiroteo, sino solo el conductor.

El América de Cali emitió un boletín en el que precisó que "el jugador no se encontraba presente al momento de los hechos".

En las imágenes difundidas por medios locales se observan los impactos de bala en los vidrios que recibió la camioneta blanca del futbolista.

"Menos mal que no iba con Iago (...), iba a tanquear [cargar gasolina] y me dispararon. No sé si me iban a robar", dice el conductor en el video.

Falque regresó el pasado 12 de agosto a Colombia desde España para continuar con su recuperación luego de la fractura de tibia que sufrió a inicios de mayo en un partido contra Atlético Nacional y por la que tuvo que ser operado.

El español, de 33 años, se unió en 2022 al América de Cali tras jugar en equipos de Europa como Juventus, Roma y Tottenham.