Bus de la Selección Bolivia sufrió un accidente de tránsito a días del partido contra Colombia

Los próximos 10 y 15 de octubre se disputarán las fechas 9 y 10 de la eliminatoria sudamericana rumbo al mundial de Norteamérica 2026 y poco a poco la tabla de clasificación va dejando claro quiénes van asistir y quienes dependen de un milagro para lograr el cupo.

El jueves 10 de octubre se disputarán los juegos Bolivia vs. Colombia, Ecuador vs. Paraguay, Venezuela vs. Argentina, Chile vs. Brasil y el viernes 11 finaliza la fecha nueve con el partido entre Perú y Uruguay.

La selección de Bolivia tuvo un resurgir la doble fecha anterior celebrada en septiembre, gracias a sus dos triunfos ante Venezuela y ante Chile que la tienen octava con 9 puntos, los mismos de Paraguay, que es séptimo y parcialmente se está quedando con el cupo al repechaje, y a uno de Venezuela y Brasil que son sexto y quinto respectivamente.

Es por ello que la ilusión también renació en el onceno del altiplano que buscará hacerse fuerte de local, ahora que puede jugar en el estadio de El Alto, a 4.150 metros de latitud, donde recibirá a su similar de Colombia el jueves 10 de octubre.

Precisamente, sobre la selección boliviana, se conoció recientemente un video en redes sociales de un percance que tuvo el bus en el que se transporta toda la delegación de la verde en inmediaciones del hotel de concentración.

Sin conocerse los detalles, en los videos que circulan por redes sociales se ve que el vehículo de la utilería impacto el bus de la Selección de Bolivia. El choque no dejó heridos ni daños muy graves, por lo que los bolivianos se lo han tomado más con humor que con preocupación.

Bolivia espera lograr la victoria de local ante Colombia y espera hacerle frente al líder de la eliminatoria, Argentina, el próximo martes 15 de octubre en Buenos Aires para conseguir un resultado favorable que mantenga vivas las esperanzas de llegar al Mundial de Norteamérica en 2026.