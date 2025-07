"La seguridad no solamente es un tema de orden público": Carlos Charme, especialista en seguridad, justicia y gobernanza para el desarrollo de la CAF

La seguridad se ha convertido en un factor fundamental para el desarrollo de América Latina, según coincidieron expertos en un panel organizado por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina en Sevilla.

El foro "Visiones del Desarrollo Sevilla 2025" reunió a Juan Carlos Pinzón, ex ministro de defensa de Colombia; Dan Restrepo, socio- fundador de Dinámica Américas; Juan Bosco Martí, miembro senior no residente de del Atlantic Council y Carlos Charme, especialista de CAF, para analizar la premisa: "No hay desarrollo sin seguridad".

Juan Carlos Pinzón afirmó que "sin seguridad no hay progreso, sin seguridad no hay desarrollo". Explicó que la inversión no llegará a lugares sin un ambiente seguro, impactando directamente las oportunidades de crecimiento económico y reducción de la pobreza.

Por su parte, Juan Bosco Martí destacó la importancia de integrar a sectores vulnerables para lograr un ambiente de seguridad que permita la inversión y el flujo de mercancías. Señaló que la seguridad y el desarrollo económico se han vuelto totalmente interdependientes en el contexto actual.

Dan Restrepo indicó que la inseguridad funciona como un "impuesto" sobre la ciudadanía, restando recursos a la economía. Además, eleva los costos de inversión al requerir mayores gastos en protección, frenando la actividad económica en la región.

Entre tanto, Carlos Charme, especialista de CAF, explicó que la entidad multilateral busca entregar herramientas a los países para enfrentar el nuevo fenómeno delictual que amenaza la gobernabilidad democrática. Destacó que la seguridad ya no es solo un tema de orden público, sino que afecta la estructura básica del Estado. “La seguridad no solamente es un tema de orden público”, agregó.

Los expertos coincidieron en que se requieren respuestas estructurales y cooperación internacional para abordar este desafío transnacional. Pinzón resaltó el potencial de América Latina en recursos naturales y población joven, pero advirtió que el crimen organizado frena su desarrollo.

Asimismo, destacaron ejemplos de políticas exitosas en países como Colombia y Estados Unidos para reducir el crimen. Enfatizaron la importancia de procesos técnicos sostenidos en el tiempo, con prevención, justicia y rehabilitación.

Charme cerró detallando iniciativas de CAF para ayudar a los países, como mejorar el intercambio de información en Argentina, promover consensos políticos en Uruguay y analizar buenas prácticas penitenciarias en varios países. El mensaje final fue que la seguridad es un desafío de toda la sociedad que requiere la unión de todos los actores.