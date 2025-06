Angelina Jolie confesó la razón por la que su vínculo afectivo es más fuerte con sus hijos adoptivos que con sus hijos biológicos

La actriz estadounidense Angelina Jolie sorprendió en las últimas horas al revelar detalles de la crianza de sus hijos cuando aún mantenía su relación con Brad Pitt.

En medio de una entrevista, la actriz confesó que su vínculo con sus hijos adoptivos, Maddox, Pax, Zahara, era demasiado intensa, incluso más que con sus hijos biológicos.

"Sentía mucho más por Madd, Zahara y Pax porque eran sobrevivientes. A Shiloh la percibía como privilegiada desde el momento en que nació", dijo la actriz.

Según Angelina, antes de tener a Shiloh, no deseaba ser madre biológica, sin embargo, tras la adopción de Zahara cambió de opinión.

"Vi a Brad con ella y con Maddox, y me di cuenta de cuánto los amaba y de que un hijo biológico no sería en absoluta amenaza", afirmó.

Su miedo giraba en torno al hecho de educar de la mejor manera a los pequeños que venían de diferentes culturas.

"Soy consciente de que tengo que asegurarme de no ignorar las necesidades de Shiloh solo porque pienso que los demás son más vulnerables. Es curiosa, está prácticamente destinada: será la marginada de la familia porque se parece a él, a Brad, es rubio y de ojos azules", confesó.

Días antes, la actriz confesó que sus hijos no querían seguir sus pasos en Hollywood.

Durante un panel en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, la famosa actriz confesó que ninguno de sus hijos tiene “una afinidad por el mundo del cine”.

"No. No sé, eso no es culpa mía", bromeó Jolie, quien recibió el premio Maltin Modern Master en el festival. "Siempre quise que estuvieran cerca del cine, que fueran creativos, que fueran artistas, pero no les interesa", afirmó.

De acuerdo con Jolie, sus hijos no solo carecen de interés en actuar, sino que tampoco disfrutan la atención mediática.

"Realmente no les gusta nada de la parte de celebridad, especialmente a Shiloh, que la odia. Creo que, en una manera muy saludable, no les gusta. No es algo normal. Es una tontería en realidad", confesó.

Pese a que no son amanes de la industria, algunos de ellos han tenido experiencias en el mundo del cine.

En el caso de Maddox, de 23 años, y Pax, de 21 años, ambos trabajaron como asistentes de dirección en María, por su parte Pax también exploró el mundo de la fotografía.

"Es bueno que empiecen a trabajar. Tienes que correr y hacer cualquier cosa por todos. Y eso es lo que han estado haciendo en algunas películas", señaló la actriz.

Ante ello, Angelina confesó que su prioridad como madre es darles a sus hijos la libertad de descubrir sus pasiones.

"Espero estar dándoles espacio para que descubran quiénes son realmente y algo por lo que quieran vivir, algo auténtico para ellos y que perdure en sus vidas", dijo.