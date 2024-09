Carlos Antonio Vélez sobre el futuro de Falcao García: “Hay momentos en los que toca tomar decisión y él está demorado”

El delantero colombiano Radamel Falcao García ha dado mucho de que hablar desde que se anunció que vendría al fútbol colombiano, en el ocaso de su carrera, para cumplir su sueño de jugar con Millonarios, el equipo de sus amores.

El equipo hizo un gran esfuerzo para la llegada del ariete y la afición respondió al confirmarse la llegada del ‘Tigre’ comprando todos los abonos, con la intención de ver al mejor delantero colombiano a nivel internacional y con la selección.

VEA TAMBIÉN Jugador de la selección convocado para las Eliminatorias dejó mensaje a Falcao por su primer gol tras llegada a Colombia o

Sin embargo, Falcao ha sufrido últimamente con las lesiones y su paso por Colombia no fue la excepción, en el último partido de Millonarios contra el Once Caldas, el delantero se lesionó solo después un salto y tuvo que abandonar el terreno de juego.

El equipo bogotano reveló que Radamel “presentó una lesión miotendinosa del gastrocnemio medial de su pierna derecha” y que ya se encuentra en “proceso de rehabilitación”.

Si bien el club no da un tiempo determinado en el que Falcao estará fuera de las canchas, diferentes opinadores deportivos hablan de que será por lo menos mes y medio en recuperación, lo que ocuparía gran parte del torneo, incluso, se habla que si Millonarios no clasifica dentro de los 8 mejores de la liga, el ‘Tigre’ no volvería a jugar con el equipo ‘albiazul’ este año.

Ante este panorama, Carlos Antonio Vélez, uno de los periodistas deportivos con mayor reconocimiento en Colombia, habló en su programa ‘Palabras Mayores’ y señaló que está siendo un “papelón” lo de Falcao en Millonarios y que el delantero está demorando su retiro a pesar de que sus lesiones suelen ser constantes.

VEA TAMBIÉN Falcao García marcó su primer gol con Millonarios, igualó al anotador histórico de Colombia y se lo dedicó a hincha que se practicó la eutanasia o

“Que pesar lo de Falcao, yo había dicho aquí que esto podía ser el gran momento o el gran papelón y va a terminar siendo lo segundo… El venir a Colombia a jugar a Millonarios generó una gran expectativa y muchos hinchas compraron el abono por ver a Falcao y ya no lo van a ver, pero eso no es culpa ni del equipo ni del jugador; hubo buenas intenciones, pero de buenas intenciones también está lleno el cementerio”, dijo el periodista.

“Hay momentos en los que toca tomar decisiones y yo creo que Falcao está demorado, yo creo que él le vendría bien a un cuerpo técnico de una selección, primero por el vínculo, es un hombre con carisma y puede trabajar delanteros”, complementó Vélez.

Sus palabras han tenido repercusión y la opinión está dividida entre quienes estánd e acuerdo y quienes no: “Dios mío bendito tanto veneno”, “esto es la verdad”, “Falcao debió retirarse hace como tres años”, “a este tipo nada le acomoda”, “no se extrañen que la dimayor pare el torneo hasta que se recupere Falcao", entre otros.