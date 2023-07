Cesc Fábregas le dice adiós al fútbol con mensaje al que no le sobró modestia: "Lo he ganado todo en Inglaterra y España"

El centrocampista español, Francesc Fábregas Soler, conocido deportivamente como Cesc Fábregas, anunció este domingo su retiro del fútbol después de 21 temporadas como jugador profesional.

“Después de 21 temporadas jugando como profesional, ha llegado el momento de colgar las botas”, aseguró el reconocido mediocampista.

Fábregas describió su carrera como “un viaje imposible de olvidar” mediante un mensaje en el que no deparó en dar una imagen de humildad o como dicen coloquialmente en Latinoamérica ‘falsa modestia’.

VEA TAMBIÉN Esta es la millonaria cláusula firmada por Ilkay Gundogan tras confirmarse su traspaso al Barcelona o

“He levantado la Copa del Mundo, dos Eurocopas, ganado todo en Inglaterra y España y casi todos los trofeos europeos”, sentenció el mediocampista en su mensaje de despedida difundido en redes sociales.

El mediocampista, que se hizo un nombre en el Arsenal de Inglaterra en donde fue acogido cuando era una promesa futbolística, agradeció a las personas que lo ayudaron a formar su carrera incluidos “compañeros, entrenadores, directores, presidentes, dueños, fans y agente”.

“A los oponentes, gracias por hacerme más fuerte”, escribió Cesc quien durante su carrera tuvo polémicas con la hinchada del Arsenal por haber fichado cuando regresó a Inglaterra por el rival de patio en Londres, el Chelsea.

El español también le agradeció a su familia, incluidos sus padres, hermana, esposa e hijos. “Gracias por vuestros consejos, ayuda y guía en este largo e increíble camino”, aseveró.

“He vivido experiencias a las que nunca pensé, ni en un millón de años, que me acercaría. He aprendido tres idiomas y puedo decir que eso me ha hecho más compasivo y sabio. Ha valido muchísimo la pena por todos los grandes recuerdos y amigos que he hecho en el camino”, prosiguió Fábregas.

El español aseguró que tras su retiro inicia “un nuevo reto”. “Me siento feliz de anunciar que voy a cruzar la línea blanca y empezaré a entrenar al equipo B y al Primavera del Como 1907, un club y un proyecto que me ilusiona muchísimo”.

“Este maravilloso club se ha ganado mi corazón desde el primer minuto y llegó a mí en el momento perfecto de mi carrera, daré todo lo que esté en mis manos”, afirmó.

Fábregas terminó su mensaje con una conmovedora conclusión. “Así que, después de 20 increíbles años llenos de sacrificio, dedicación y alegría, solo me queda dar las gracias y un adiós a este maravilloso deporte como jugador. He disfrutado cada minuto en el campo, dijo.

Fabregas tuvo una carrera en la que tuvo sus pasos más destacados en el Arsenal y Chelsea de Inglaterra, el Barcelona de España y el Mónaco de Francia.