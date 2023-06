Luego de anunciar su incorporación con el Inter de Miami, Messi lamentó no haberse “despedido bien del FC Barcelona”

Este miércoles, Lionel Messi lamentó que no pudo despedirse del Barcelona "como hubiese merecido" y como sí hicieron otros excompañeros como Sergio Busquets, Jordi Alba, Xavi Hernández y Andrés Iniesta.

"Me fui de una manera rara, me habría gustado despedirme como se hizo ahora a 'Busi', Jordi, o como les pasó a Xavi e Iniesta en su momento. Me habría gustado irme de esa manera, poder haberme despedido de la gente bien", declaró ‘Leo’.

Las declaraciones del 10 de la Selección de Argentina se dan luego de anunciar más temprano su incorporación con el Inter de Miami, club de la Major League Soccer (MLS).

De ese modo, el rosarino se unirá al equipo estadounidense, propiedad del exfutbolista inglés David Beckham.

"Tomé la decisión de ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100%, aún falta alguna cosa, pero decidimos continuar el camino ahí", explicó Messi.

Posteriormente, tanto el Inter de Miami como la Major League Soccer confirmaron el fichaje del jugador argentino a través de las redes sociales:

"Lionel Messi se une al Inter de Miami CF. ¡Bienvenido a la MLS, Lionel Messi!", tuiteó la cuenta oficial del campeonato norteamericano.

El primero en revelar la información fue Frabrizio Romano, periodista conocido por anticipar fichajes de superestrellas del fútbol, habría confirmado el inesperado movimiento.

"Lionel Messi al Inter Miami, la decisión está tomada y será anunciada por Leo en las próximas horas", sostuvo Romano.

Asimismo el reportero aseveró que los intentos del Al-Hilal FC (club de Arabia Saudita) y del FC Barcelona serán infructuosos ante la férrea posición de Messi y su representante (su padre, Jorge Messi).

En las últimas semanas se hablaba de un posible fichaje por el equipo árabe, dada la astronómica oferta de 400 millones de dólares anuales, así como del posible retorno de Messi al club de sus amores: el FC Barcelona. Sin embargo, el capitán de la ‘albiceleste’ ha decidido adoptar un nuevo reto.