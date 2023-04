Christophe Galtier, entrenador del PSG, es investigado por la Fiscalía de Niza por presunto caso de racismo

El entrenador del París Saint-Germain, Christophe Galtier, está en el ojo del huracán por cuenta de unas supuestas declaraciones racistas cuando fungía como técnico del Niza.

Este viernes, la Fiscalía de Niza abrió una investigación preliminar por sospechas de discriminación motivada por comentarios raciales o religiosos.

Según el periodista independiente Romain Molina y el medio RMC Sports, las acusaciones se basan en la existencia de un correo electrónico atribuido al exdirigente del Niza Julien Fournier.

En dicho mail, Fournier, supuestamente, denuncia unas palabras discriminatorias de Galtier en relación a una parte del vestuario del Niza, en las que habría aludido a sus orígenes y su religión.

"Me dijo que tenía que tener en cuenta la realidad de la ciudad y que no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo", habría señalado Galtier, según escribió Fournier en el correo.

"Me mostró su voluntad de cambiar en profundidad el equipo precisando que quería limitar al máximo el número de jugadores musulmanes", añadió.

Julien Fournier, quien dejó su cargo en el Niza en julio de 2022, negó estar implicado en la difusión del correo, aunque no parece negar su existencia.

Entretanto, el exjugador de 56 años y ahora director técnico negó las acusaciones en su contra. "Estoy muy sorprendido por las palabras que me han atribuido y que han sido transmitidas por algunos de manera irresponsable, me golpea en lo más profundo de mi humanidad", dijo.

"Soy un niño criado en un barrio de protección oficial, en la diversidad, formado en el respeto a los otros, sin importar su origen, su color y su religión", agregó.

Además, el entrenador insistió en que no permitirá que su nombre y el de su familia se “ensucien”.

“Ha sido difícil, muy duro evidentemente, pero me he refugiado en el trabajo. Los momentos pasados con los jugadores me han permitido olvidar lo que se ha dicho", concluyó.

Por su parte, el equipo parisino mostró su apoyo al técnico galo que lleva menos de una temporada al frente del club.

"El club apoya a Christophe Galtier y desea que la verdad sea establecida por la justicia", señaló el jefe de prensa del club este viernes.