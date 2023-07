Con lágrimas en los ojos el presidente de la Conmebol condenó el racismo en el fútbol

Este miércoles el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, entre lágrimas envió un importante mensaje sobre los valores del fútbol y como estos se han visto manchados por la violencia y el racismo.

Durante su intervención en el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana, la máxima autoridad de la instancia deportiva ofreció un discursó sobre un tema que es de interés y afecta a todos: la discriminación.

Domínguez hizo énfasis en los valores que representan al fútbol, tales como: la tolerancia, el juego en equipo y la convivencia.

“Lamentablemente, el espectáculo del fútbol y estos buenos valores se están manchando por unos cuantos que no entienden que tenemos que saber vivir y convivir y tolerarnos en este medio ambiente y sobre todo en el fútbol”, señaló el dirigente sudamericano.

Además el funcionario agregó: “El fútbol no es violencia; en el fútbol no se acepta el racismo. No hay lugar para esa gente ni en los estadios ni en el campo de juego”.

Con ojos llorosos Domínguez también destacó que la Conmebol no quiere y tampoco está para sancionar este tipo de acciones, pues a su juicio “eso es un trabajo de todos”.

“Les toca a ustedes, al público, a los organizadores, pero también a todos los protagonistas del campo de juego. Demostremos de una buena vez que somos los mejores dentro y fuera del campo de juego, sin violencia y sin racismo”, puntualizó.

El emotivo mensaje del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) podría deberse a muchos casos en que los clubes exigen que el organismo tome medidas ante este tipo de comportamientos.

Un claro ejemplo es el club Atlético Mineiro que pidió sanciones por parte de la Conmebol ante un hecho registrado durante un partido que se disputó en la Copa Libertadores, en donde al portero del equipo brasileño los hinchas de Libertad (Paraguay) le gritaron ‘mono’.