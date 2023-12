Cristiano Ronaldo hizo una combinación de pases con su hijo mayor que asombró a los aficionados

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo y su hijo mayor Cristiano Jr protagonizaron un video en el que hacen una combinación de pases y toques con un balón en medio de lo que parece ser la sala de su vivienda.

De hecho se observa, mientras padre e hijo se pasan el balón, de fondo un televisor y varios sillones.

En el video también aparecen dos de los hijos menores del astro portugués que brilló en este 2023 con el Al-Nassr de Arabia Saudita.

VEA TAMBIÉN Así fueron las románticas vacaciones de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita o

El video fue publicado por la esposa de Cristiano Ronaldo, la modelo española de origen argentino, Georgina Rodríguez.

El hijo mayor de Cristiano Ronaldo ha mostrado en los últimos años que es un buen jugador de fútbol y que, entre sus opciones de vida, tendría contemplado seguir los pasos de su padre a nivel profesional.

De hecho, a finales del pasado mes de octubre Cristiano Jr marcó su primer gol con el equipo sub-13 del club Al-Nassr en Arabia Saudita en medio de un debut soñado.

Cristiano Jr anotó tras un certero cobro de penalti a la esquina del arco del portero rival y luego hizo una celebración que despertó las sonrisas y el asombro del público.

El hijo de la estrella portuguesa celebró al igual que su padre con un salto mientras gira el cuerpo. Fue acompañado en el movimiento por algunos de sus jóvenes compañeros que como él buscan un futuro en el fútbol.

Ronaldo, en un par de declaraciones que dio hace unos años cuando su hijo se destacó en ligas infantiles marcando gran cantidad de goles, le quitó presión al adolescente.

El portugués ha dado entender que ver a Cristiano Jr convertido en un futbolista profesional no es algo que espere a menos que su propio hijo decida seguir ese camino lo cual requiere de una serie de importantes esfuerzos.

"Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces bebe refrescos y come patatas fritas, él sabe que no me gusta. Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene 10 años”, dijo Cristiano en 2020 en una de las pocas declaraciones, no que acostumbra a hacer sobre su entorno familiar más íntimo.

VEA TAMBIÉN El hijo mayor de Cristiano Ronaldo marcó su primer gol con el Al-Nassr y la celebración asombró al público o

El portugués también afirmó entonces que su hijo “tiene potencial, es rápido y dribla bien, pero eso no es suficiente, con eso no llega”.

“Es necesario mucho trabajo y dedicación, siempre se lo digo. No le voy a presionar, pero si me preguntan si me gustaría, claro que quiero. Sin embargo, quiero todo lo que sea lo mejor para él, sea futbolista o médico", sostuvo.