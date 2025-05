Cuadrangulares de la Liga BetPlay: así quedó el fixture del grupo A y el grupo B y los días en que se jugarán las dos primeras fechas

La fase del todos contra todos llegó a su fin y los ocho equipos clasificados a la siguiente instancia de la Liga BetPlay Apertura 2025, comienzan a preparar todo de cara a lo que serán los cuadrangulares, en los que América y Millonarios son cabeza de serie, lo cual les permite ser acreedores del punto invisible en dado caso que lleguen a igualar con alguno de sus rivales.

Tras realizarse el sorteo en el cual se definió la conformación de los respectivos grupos. Este lunes 26 de mayo, la Dimayor, el ente regulador del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer el fixture completo de esta fase, las fechas y horarios en los que se desarrollarán las dos primeras fechas.

Por el grupo A, Junior iniciará de local ante el Tolima, mientras que Independiente Medellín y la “mechita” revivirán el último juego de la fecha 20, pero en esta oportunidad en el Atanasio Girardot.

Por su lado, el grupo B comienza con clásico capitalino en El Campín entre Santa Fe y Millonarios, jornada que cerrarán Atlético Nacional y Once Caldas el próximo domingo 1 de junio.

Así se quedó el fixture completo de la Liga BetPlay Apertura 2025:

Fecha 1

Grupo A – sábado 31 de mayo

Junior vs. Tolima

Hora: 5.30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Hora: 5.30 p.m. Estadio: Metropolitano de Barranquilla Independiente Medellín vs. América

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Grupo B – domingo 1 de junio

Santa Fe vs. Millonarios

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: El Campín

Hora: 4:05 p.m. Estadio: El Campín Atlético Nacional vs. Once Caldas

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Fecha 2

Grupo A – miércoles 4 de junio

Tolima vs. Independiente Medellín

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Hora: 6:10 p.m. Estadio: Manuel Murillo Toro América vs. Junior

Hora: 8:15 p.m

Estadio: Pascual Guerrero.

Grupo B – jueves 5 de mayo

Once Caldas vs. Santa Fe

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Palogrande

Hora: 6:10 p.m. Estadio: Palogrande Millonarios vs. Atlético Nacional

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: El Campín

Fecha 3

• Tolima vs. América

• Junior vs. Medellín

• Once Caldas vs. Millonarios

• Atlético Nacional vs. Santa Fe

Fecha 4

• América vs Tolima

• Medellín vs. Junior

• Millonarios vs. Once Caldas

• Santa Fe vs. Nacional

Fecha 5

• Medellín vs. Tolima

• Junior vs. América

• Santa Fe vs. Once Caldas

• Nacional vs. Millonarios

Fecha 6

• Tolima vs Junior

• América vs. Medellín

• Once Caldas vs. Nacional

• Millonarios vs. Santa Fe