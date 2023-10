David Ospina enfureció luego de que le marcaran un penal durante un entrenamiento con el Al-Nassr

David Ospina es uno de los arqueros colombianos más reconocidos. Su palmarés con la selección Colombia, que le ha permitido jugar dos mundiales, lo ubican entre los mejores del país cafetero.

No obstante, su presente no es el mejor. Desde que se lesionó a comienzos de 2023, no ha tenido minutos y, pese a que en los últimos días se recuperó, su continuidad sigue en duda.

En las últimas horas se conoció un peculiar enfrentamiento con uno de sus compañeros, durante un entrenamiento con el club saudí.

El colombiano asumió un reto con su compañero brasileño Otávio en una tanda de penales, pero la competencia no terminó de la mejor manera para Ospina.

Al momento de cobrar, el brasileño nacido en Paraíba, decidió “humillar” a Ospina pateando al estilo Panenka. El cobro lo celebró como si se tratara de un partido oficial.

Esto enfureció tanto al portero colombiano, que decidió corretearlo incluso hasta la mitad del campo de juego donde realizaba el entrenamiento. Además, se le vio visiblemente molesto por el engaño al que lo sometió su colega suramericano.

La continuidad del arquero cafetero sigue en duda, ya que en las últimas horas su entrenador, el portugués Luis Manuel Ribeiro, dio unas declaraciones poco alentadoras.

“Tenemos siete jugadores extranjeros disponibles y elegiremos a cinco de ellos. No tengo información de que David Ospina tenga derecho a jugar, así que no responderé porque no tengo información, pero enfrentaremos un equipo difícil y queremos ganar el partido”, indicó.

Y es que David Ospina todavía no ha sido inscrito, por lo que podría ser uno de los elegidos para no continuar en el club donde también milita Cristiano Ronaldo.