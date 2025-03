Dibu Martínez contó que tuvo tres meses de insomnio tras atajar el agónico tiro de Kolo Muani en el Mundial Qatar 2022 que casi cambia la historia

El reconocido arquero argentino del Aston Villa Emiliano ‘Dibu’ Martínez recientemente dio unas declaraciones sobre la final del Mundial Qatar en las que reveló que tuvo insomnio después de aquella final contra Francia.

El guardameta de la ‘albiceleste’ le dio una entrevista al medio ‘Telefe’ en la que contó que tuvo insomnio de meses tras haberle atajado un agónico tiro al francés Kolo Muani.

En la entrevista, Martínez aseguró esa atajada en lugar de darle tranquilidad, le dio fue un conflicto que lo llevó a no poder dormir.

“La jugada de Kolo Muani no la quiero ver más, tuve insomnio hasta tres meses, diciendo 'uh ¿y si entraba?' Se me venía la jugada a la cabeza. Todos te dicen 'Qué bueno que sos', pero ¿y si entraba?”, expresó el campeón del mundo.

El ‘Dibu’ también contó que la derrota contra Arabia Saudita en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 no lo dejó conciliar el sueño.

El referente de la ‘albiceleste’ señaló: “No podía dormir, cerraba los ojos y veía los dos goles, así que a las cinco de la mañana yo ya estaba levantado”.

“En casa me pasa igual, después de un partido en el que me fue mal, no me puedo dormir. Me acuesto a las siete de la mañana y a las nueve me voy a entrenar, es imposible”, añadió.

Martínez también afirmó que el éxito que ha tenido tras ganar un Mundial y dos copas América con el conjunto nacional es algo que ha tenido que tratar con su psicóloga.

“Ahí es donde yo trato de seguir trabajando con mi psicóloga y decir: ‘Mirá, soy campeón del mundo, gané cuatro Guantes de Oro, dos The Best y dos Yashin al mejor arquero del mundo’”, expresó.

El futbolista explicó que ya superó todo lo que quería, aunque dice que le faltan cosas para seguir luchando contra él mismo porque “hoy en día es Dibu contra el Dibu, porque hoy llegué a la cima, ¿y cómo peleo contra eso?”.