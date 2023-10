DT campeón del mundo con Francia criticó que el Mundial 2030 se inaugure en Sudamérica

Gran revuelo ha causado el anuncio de los últimos días con respecto a la organización del Mundial 2030. La FIFA determinó que por cuenta de la celebración de los 100 años de la competencia orbital se jugarán tres partidos en Sudamérica, en Argentina, Uruguay y Paraguay.

No obstante, la competencia central y los partidos determinantes se disputarán en Marruecos, España y Portugal, por lo que estos países serán la sede oficial de la cita de 2030, según lo determinó el máximo ente del fútbol.

Esto no cayó nada bien en el actual técnico de Francia, Didier Deschamps, quien en las últimas horas se mostró en contra de la organización de dicho Mundial y criticó específicamente los partidos que se jugarán en Sudamérica.

VEA TAMBIÉN Así son los lujosos autos BMW que recibieron los jugadores del Real Madrid: Bellingham escogió el más costoso o

Este lunes, en conferencia de prensa previo a los partidos por Eliminatorias de la Eurocopa, el entrenador francés se mostró en contra del torneo de 2030 y aseguró que los países suramericanos tendrán ventaja.

“No sé quién toma las decisiones, pero no les ocultaré que me gustan las cosas más coherentes a nivel deportivo y ético”, aseguró.

“Los países sudamericanos tendrán ventaja y luego los demás países tendrán que moverse hasta allí y volver a moverse para Europa”, agregó.

En ese sentido, indicó que pese a la tendencia a que se juegue en varios países los torneos de fútbol, “no ocultaré que me gustan las cosas coherentes a nivel deportivo y ético, realmente no hemos llegado a ese punto”.

Cabe resaltar que tanto Argentina, Uruguay y Paraguay están clasificados a la cita orbital por ser parte de la organización del evento.

VEA TAMBIÉN Pilotos de la Fórmula 1 sufrieron descompensaciones en el GP de Qatar y pidieron no repetir ese circuito en la próxima temporada o

Algunos internautas tomaron las palabras del entrenador francés en contra de Sudamérica como una afrenta contra Argentina, que en 2022 se quedó con el Mundial superando a Francia en la final y que será una de las sedes inaugurales del Mundial de España, Portugal y Marruecos.