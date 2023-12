El futbolista brasileño 'Hulk' será papá por segunda vez con la sobrina de su exesposa

Givanildo Vieira De Souza, mejor conocido como ‘Hulk’, es uno de los delanteros brasileños más conocidos a nivel mundial. Su gran potencia en el disparo y su fuerza lo llevaron incluso a vestir la camiseta de la selección de su país.

Actualmente en el Atlético Mineiro, el futbolista se ha consagrado como uno de los delanteros más certeros del Brasileirao. En la última temporada anotó en total 15 goles, una cifra nada despreciable, y se ubicó en la cuarta posición en la tabla de goleadores.

No obstante, en esta ocasión, el goleador está en boca de todos y no precisamente por su calidad goleadora, sino por su vida personal.

En las últimas horas, ‘Hulk’ confirmó a través de sus redes sociales que será papá por segunda vez con la sobrina de su exesposa.

“Sólo paso a agradecerles por los innumerables mensajes que he estado recibiendo respecto al tema del embarazo de mi esposa. Otro hijo más, otra bendición que Dios me dio. Estoy muy agradecido con Dios. No fue una novedad para mi familia, para las personas más cercanas a mí”, indicó ‘Hulk’.

“Mi esposa y yo estamos viviendo esto desde hace unos meses, con familiares y amigos cercanos. Decidimos no publicarlo antes porque, al final, fue una decisión nuestra. Pronto estaremos compartiendo aquí con ustedes cuál será el sexo de nuestro próximo bebé. Pero lo más importante es que venga lleno de salud para hacernos felices, más aún a mi familia que es tan bendecida por Dios”, añadió.

De esa manera, el futbolista completa su quinto hijo, teniendo en cuenta que recientemente también tuvo a su cuarta hija Zaya, nacida en los Estados Unidos, con Angelo.

Además, el jugador del Mineiro es padre de Ian, Tiago y Alice con Iran Angelo, su exesposa.

Cabe resaltar que, en marzo de 2020, ‘Hulk’ sorprendió a sus seguidores tras confirmar su casamiento con Camila Angelo, sobrina de su exesposa y 26 años menor que él.