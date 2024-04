El gesto de Antonela Rocuzzo al ver a unos hinchas suplicar por una foto con Messi cuando transportaba al futbolista

El futbolista argentino Lionel Messi sorprendió a un grupo de fanáticos que lo abordó justo cuando se movilizaba con su esposa Antonela Rocuzzo en su automóvil.

Según el medio argentino Infobae, los hinchas de la “Pulga” lo esperaban a la salida de un entrenamiento y al percatarse del vehículo insistieron para tomarse una foto con su ídolo.

El momento quedó registrado en los teléfonos celulares de los aficionados, quienes no creían lo que estaba pasando y no dudaron en saludarlo y lograr una fotografía.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que la artífice del momento fue la esposa de la Pulga que llevaba el volante y frenó el carro para que los fanáticos pudieran cumplir el sueño de estar cara a cara con Messi.

En las grabaciones divulgadas en las redes sociales se logra percibir la emoción de los admiradores del futbolista que no podían creer lo que estaba sucediendo. “Me muero, me muero, no lo puedo creer”, se escucha decir a uno de los involucrados.

Asimismo, se observa el momento en el que el jugador de 36 años baja su ventanilla y saluda a los hinchas.

Pero no solo Messi fue solicitado para una fotografía, pues un fanático solicitó una foto con la esposa del rosarino. “Anto, con vos también”, se escucha decir.

Por otro lado, uno de los chicos que tenía puesta la camiseta de la selección argentina rogó a Messi para que le permitiera darle un abrazo y la mano, a lo que el astro accedió sin ningún problema.

Al final, los tres fanáticos cumplieron el sueño de darle la mano y sacarse una foto a Lionel Messi, que accedió a todos los pedidos de sus fanáticos.