El "Neymar venezolano" busca resurgir: exjugador 'Vinotinto' negocia su fichaje con Peñarol de Uruguay

El exjugador de la Selección de Venezuela, Adalberto Peñaranda, suena con fuerza para formar parte del histórico plantel uruguayo Peñarol.

De acuerdo con la prensa uruguaya, el delantero venezolano que milita en la primera división del fútbol de Bosnia, estaría negociando con el club cinco veces campeón de la Copa Libertadores.

Quien un día fue apodado el “Neymar venezolano”, por su notable talento dentro de las canchas, hoy en día está prácticamente desaparecido del mapa futbolístico.

Las lesiones han interrumpido la carrera del talentoso merideño, de 26 años, quien busca reencontrarse con su mejor versión.

Por ello, de concretarse su pase a Peñarol, Peñaranda, quien seguramente sabe lo que es tocar fondo, podría resurgir; situación que le podría valer un nuevo llamado de su combinado nacional.

Además del futbolista del país caribeño, Peñarol estaría negociando con el experimentado delantero chileno Eduardo Vargas, quien ha visto pocos minutos con el Atlético Mineiro de Brasil.

Hace unos meses, el nombre Adalberto Peñaranda fue pronunciado por el legendario exfutbolista ‘Vinotinto’ Juan Arango.

El jugador de la “zurda de oro” levantó cierta polémica al referirse a la postura que toman algunos de sus paisanos futbolistas luego de darse a conocer gracias a su talento dentro de los terrenos de juego.

Arango, con pasado en el Real Club Deportivo Mallorca, Borussia Mönchengladbach, entre otros, trajo a colación, al ser entrevistado por el periodista venezolano Fernando Petrocelli, el caso puntual del delantero Adalberto Peñaranda Maestre, a quien comparó con el uruguayo Federico Valverde.

"Siempre pongo el ejemplo de Peñaranda y Valverde, Peñaranda fue subcampeón del mundial Sub 20 y Valverde no. Ahora, ¿Dónde está Peñaranda y dónde está Valverde?. Hay mucho talento en Venezuela, pero cuando hacen una mínima cosa buena se elevan y eso no puede ser”, explicó el excapitán de la selección venezolana de fútbol.