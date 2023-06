"Hay mucho talento en Venezuela, pero cuando los futbolistas hacen una mínima cosa buena se elevan y eso no puede ser": Juan Arango

Juan Fernando Arango Sáenz ​es un exfutbolista venezolano que se desempeñaba como centrocampista y delantero. El oriundo de Maracay dejó el nombre de Venezuela en lo más alto del deporte rey al ser uno de los precursores del balompié del país caribeño en jugar en clubes de talla mundial.

Considerado el mayor exponente del fútbol venezolano en el exterior desde el año 2000 y con una de las zurdas más educadas del mundo a la hora de cobrar tiros libres y chutar el balón desde media distancia, Arango sigue dando cátedra, incluso fuera de las canchas.

Quien fuera internacional absoluto con la Selección de Venezuela, con la que debutó el 27 de enero de 1999 de la mano del director técnico José Omar Pastoriza, ‘Arangol’ da la cara cada vez que le preguntan por temas como el futuro de la ‘Vinotinto’ o cómo ve a ciertos jugadores venezolanos en la órbita del fútbol élite.

Es por eso que recientemente, Arango levantó cierta polémica al referirse a la postura que toman algunos de sus paisanos futbolistas luego de darse a conocer gracias a su talento dentro de los terrenos de juego.

Así las cosas, el exfutbolista con pasado en el Real Club Deportivo Mallorca, Borussia Mönchengladbach, entre otros, trajo a colación, al ser entrevistado por el periodista venezolano Fernando Petrocelli, el caso puntual del delantero Adalberto Peñaranda Maestre, a quien comparó con el uruguayo Federico Valverde.

"Siempre pongo el ejemplo de Peñaranda y Valverde, Peñaranda fue subcampeón del mundial Sub 20 y Valverde no. Ahora, ¿Dónde está Peñaranda y dónde está Valverde? Hay mucho talento en Venezuela pero cuando hacen una mínima cosa buena se elevan y eso no puede ser”, explicó el excapitán de la selección vinotinto.

Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en reaccionar, por ello, varios internautas seguidores del emblemático dorsal 18 de la Vinotinto se mostraron a favor y en contra de las mencionadas declaraciones.

“La falta de psicología deportiva en el desarrollo del deportista venezolano, en general, es un factor importante que pesa muchísimo en el futuro deportivo del atleta”, “Siempre es importante rodearse de las opiniones y posturas de personas de su calibre. Es un referente nacional y mundial del fútbol venezolano”, “Cuando logran tener un poco de dinero en sus cuentas todo es discotecas, pu%#s y tintes de pelo”, fueron algunos de los comentarios recogidos en Twitter.

A pesar de las reacciones encontradas en las plataformas digitales, lo que queda claro es que el maracayero tiene toda la autoridad para opinar, pues disputó seis Copas Américas y cuatro Eliminatorias Mundialistas (Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014).

Tras 16 años vistiendo el uniforme Vinotinto, el mediocampista criollo se retiró tras 131 partidos disputados, 23 goles, 21 asistencias.

Asimismo, Arango es el jugador de la Vinotinto con más partidos jugados, minutos disputados, victorias, asistencias y encuentros como capitán, y es, además, el máximo goleador en Eliminatorias con 12 tantos.