"El pasaporte va a seguir pesando mientras no lleguemos a una final de Libertadores o no vayamos a un Mundial": Juan Arango, exfutbolista venezolano

El exfutbolista venezolano Juan Arango, uno de los precursores de la ‘Vinotinto’ en brillar en el balompié internacional, ofreció recientemente unas “picantes” declaraciones.

En su ponencia, “Arangol”, como es apodado cariñosamente por sus seguidores, dio su punto de vista sobre el crecimiento del fútbol venezolano.

“Todavía sigue pesando el pasaporte. Si no llegamos, por ejemplo, a una final de Copa Libertadores, si no llegamos a un Mundial”, dijo el exfutbolista con pasado en el Real Club Deportivo Mallorca y en el Borussia Mönchengladbach, entre otros.

“Si no estamos fuertes en las categorías inferiores, va a seguir pesando el pasaporte”, expresó el considerado como uno de los jugadores con la pegada más prolija de tiros libres de Sudamérica.

El oriundo de Maracay, Venezuela, ha dejado entrever en varias oportunidades su postura sobre lo que a su juicio le falta al fútbol venezolano para pasar al siguiente nivel.

VEA TAMBIÉN Esto es lo que cobrará Deyna Castellanos en el fútbol estadounidense: la venezolana ganará mejor que varios hombres de la 'Vinotinto' o

De hecho, en otra entrevista, Arango cuestionó que algunos de sus paisanos futbolistas no alcancen su máximo potencial.

"Siempre pongo el ejemplo de Peñaranda y Valverde, Peñaranda fue subcampeón del Mundial Sub 20 y Valverde no. Ahora, ¿Dónde está Peñaranda y dónde está Valverde? Hay mucho talento en Venezuela, pero cuando hacen una mínima cosa buena se elevan y eso no puede ser”, manifestó el excapitán de la selección venezolana de fútbol.

Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en reaccionar. Varios internautas, seguidores del emblemático dorsal 18 de la ‘Vinotinto’, se mostraron a favor y en contra de las mencionadas palabras.

“La falta de psicología deportiva en el desarrollo del deportista venezolano, en general, es un factor importante que pesa muchísimo en el futuro deportivo del atleta”, “siempre es importante rodearse de las opiniones y posturas de personas de su calibre. Es un referente nacional y mundial del fútbol venezolano”, “cuando logran tener un poco de dinero en sus cuentas todo es discotecas, y tintes de pelo”, fueron algunos de los comentarios recogidos en X (Twitter).