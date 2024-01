"En algún momento será mi turno de dejarlo”: Mbappé habló sobre su posible salida del PSG

Una de las novelas que parece no tener fin dentro del mundo del fútbol es la del delantero francés, Kylian Mbappé, quien a partir del 1 de enero quedó libre para poder renovar su contrato con el Paris Saint-Germain o dar un paso al costado y buscar nuevos rumbos.

Son varios los rumores que rodean al futbolista, de 25 años, pero el más fuerte de todos es su posible llegada al Real Madrid, club al que se le ha vinculado desde hace varios meses cuando se especulaba su salida del PSG.

No obstante, la novela parece haber llevado al límite al delantero de la selección francesa, quien recientemente habló sobre su salida del club parisino y su futuro en el fútbol.

Durante una entrevista con el medio GQ, el artillero del PSG expresó que la salida de sus dos colegas, Lionel Messi y Neymar Jr. no lo inmuta en lo más mínimo, pero considera que “muchos grandes jugadores que han marcado la historia del fútbol han abandonado Europa este verano y estamos entrando en una nueva era”.

“Se ha convertido en parte del ciclo de este deporte y en algún momento será mi turno de dejarlo. No me preocupan estos cambios. Simplemente, estoy pensando en continuar mi carrera y seguir mi propio camino”, añadió el francés haciendo referencia a su posible ida del PSG.

El artillero, de 25 años, expresó que la presión a la que se ha visto sometido por su posible salida del club, en el que es el máximo goleador en la historia, no lo afecta de manera negativa, sino que, por el contrario, le permite sacar su mayor potencial.

“He demostrado que la presión no me afecta negativamente, e incluso diría que la necesito para rendir al máximo. La presión me permite mantener el grado de excelencia necesario para jugar al máximo nivel”, aseveró.

La realidad es que Mbappé tiene la posibilidad de dejar el club, tras siete temporadas portando los colores del PSG, y su nombre ya empieza a sonar en todos los grandes equipos de Europa y España.

Recientemente, corrió el rumor de que el delantero podría descartar al club ‘merengue’ y llegaría a Anfield para portar los colores del Liverpool, en donde compartiría equipo con Luis Díaz, Mohamed Salah y Darwin Núñez.

Sin embargo, sus palabras no mostraron rastro alguno de la decisión que ya habría o tendría planeado tomar para su futuro en el mundo del fútbol.

Por ahora, Mbappé tiene claro que para él, estar en la cancha es como ser eternamente un niño.

“Solemos olvidarlo, pero cuando jugamos al fútbol, somos eternamente niños. El nivel al que jugamos cambia, pero la mentalidad no. La pasión es constante a lo largo de los años”, expresó.

Además, explicó que al tener la oportunidad de trabajar con seis o siete entrenadores lo han ayudado para aprender a tener “seis o siete formas diferentes de hacer mi trabajo. La mentalidad correcta implica ser capaz de escuchar y adaptarse”.

Kylian también habló sobre su trabajo como capitán, las comparaciones con la NBA, la salud física y mental de los futbolistas y su ambición goleadora.