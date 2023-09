Escandalosa falta en partido de fútbol, en la que un jugador dejó en el piso a dos rivales, le da la vuelta al mundo

La imagen de una inusual, pero sobre todo sucia falta, acontecida en un partido en el fútbol correspondiente a la primera división del balompié hondureño, en el Torneo Apertura 2023, le da la vuelta al mundo.

La falta la protagonizó, el pasado fin de semana, el defensor André Orellana en el juego que enfrentó a su club el Marathon ante el Olimpia, considerado uno de los grandes clásicos de Honduras.

Orellana, después de ver un balón perdido, decide tirarse hacia delante en una ‘plancha’ con la que impacta a dos de los jugadores del Olimpia. Tras el episodio el par de futbolistas que recibió la infracción quedó en el piso.

La entrada de Orellada causó que los dos jugadores de Olimpia volaran por los aires, al mismo tiempo, luego de recibir la considerada por varios aficionados como una brutal patada.

El árbitro del encuentro, sin dudarlo, expulsó a Orellana tras observar la ‘plancha’ que dejó fuertemente adoloridos a los dos jugadores de Olimpia.

Orellana, tras finalizar el partido, al ver el impacto que su infracción había causado no solo en el fútbol nacional sino en el mundo, decidió publicar un mensaje con una disculpa en sus redes sociales.

“Aficionados del fútbol hondureño, quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a mis compañeros, amigos, colegas de profesión, así como a los aficionados de ambos clubes, por el acto agresivo que cometí durante el partido. Mi comportamiento fue inaceptable, y asumo la responsabilidad completa de mis acciones”, escribió Orellana.

El arrepentido defensor calificó su falta como “injustificable” y describió a los dos jugadores que resultaron afectados por su infracción como “dos compañeros a quienes” respeta y considera “amigos y hermanos del fútbol”.

“Por eso quiero dejar en claro que no tuvo nada que ver con problemas personales. Me dejé llevar por la tensión del partido, no obstante, eso no justifica en absoluto mi comportamiento”, mencionó el futbolista.

El jugador, de 21 años, indicó que es consciente de que es joven y tiene la oportunidad “de corregir este y otros errores”.

“Estoy comprometido a aprender de esta experiencia y a demostrar un comportamiento ejemplar en el campo y fuera de él en el futuro cercano. Mis disculpas nuevamente a todos los afectados por mis acciones. Prometo trabajar duro para enmendar este error y recuperar la confianza de mis compañeros, amigos y aficiones”, manifestó.

El partido, entre tanto, terminó con una victoria 1 a 0 del Olimpia, que es líder del campeonato con 17 puntos acumulados en siete partidos.