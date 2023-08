Española elegida mejor jugadora de la UEFA apuntó contra Rubiales en pleno sorteo de la Champions League

El beso sin consentimiento de Luis Rubiales a Jenni Hermoso sigue estando en el centro de la polémica en España e incluso a nivel mundial.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol fue suspendido provisionalmente la semana pasada por la FIFA y los dirigentes territoriales le quitaron su apoyo.

En el marco del sorteo de la Champions League, la futbolista española elegida como la mejor de la UEFA, Aitana Bonmatí, aprovechó para hablar del beso sin consentimiento del presidente de la federación Luis Rubiales a su compañera de la selección, Jenni Hermoso.

Durante la ceremonia de premiación en el Grimaldi Forum de Montecarlo en la que se eligieron los mejores jugadores y entrenadores de Europa, Bonmatí habló de abuso de poder por parte del dirigente y envió un mensaje de apoyo para Hermoso.

La mediocampista reconoció que lastimosamente no se ha destacado la coronación de su selección en el mundial de Australia y Nueva Zelanda debido al escándalo tras el beso sin consentimiento de Rubiales a Hermoso.

“No están siendo momentos buenos para el fútbol español. No se ha celebrado el Mundial como debería ser y no me gustaría dejar pasar página", aseguró.

Enseguida, la futbolista, quien también fue elegida MVP en el Mundial Femenino y tras conseguir la Champions League con el Barcelona, apuntó contra Rubiales por su “falta de respeto”.

“Como sociedad, no debemos permitir que haya abusos de poder en las relaciones laborales y faltas de respeto”, sostuvo.

Luego, mostró su apoyo a Jenni Hermoso y sus compañeras de la selección española.