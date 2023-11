Esta es la decisión disciplinaria que se tomó tras el mensaje que Luis Díaz dedicó a su padre en su reciente gol en la Premier League

Luis Díaz marcó un emotivo gol el pasado domingo, luego de ingresar en los últimos minutos en la visita del Liverpool ante el Luton Town para darle un empate agónico a los “Reds” en la fecha 11 de la Liga Premier.

El futbolista colombiano, que volvía a vestir los colores del Liverpool luego de que fuera desafectado de la concentración en la pasada fecha por el secuestro de su padre en Colombia, celebró su tanto mostrando un mensaje debajo de su camiseta dedicado a su progenitor, Luis Manuel Díaz, quien sigue secuestrado por la guerrilla del ELN desde el pasado 28 de octubre.

En el tiempo añadido, cuando trascurrían 94 minutos, el nacido en Barrancas, La Guajira, recibió dentro del área un centro de su compañero Harvey Elliott, que impactó de cabeza levantándose con gran altura para vencer al portero rival.

Tras marcar el agónico tanto, Luis Díaz se levantó su camiseta y mostró el mensaje escrito “Libertad para papá”. Como era de esperarse, su emotivo mensaje conmovió a sus compañeros y la afición que asistió a la cancha del Luton.

Pese a que el gesto de levantarse la camiseta estuvo motivado por el difícil momento que vive por el secuestro de su padre, esta acción es usualmente sancionada por las ligas del mundo y en especial por la Asociación de Fútbol inglesa.

No obstante, para esta ocasión la liga inglesa desestimó cualquier tipo de sanción por la conducta del jugador colombiano, teniendo en cuenta que se trató de una situación excepcional.

De esa manera, el ente regulador del fútbol inglés tuvo en cuenta el difícil momento que vive el jugador y el hecho de que en su celebración no se haya quitado por completo la camiseta.

“El extremo no afrontará repercusiones por su celebración (...) Dadas las circunstancias excepcionales, y el hecho de que el jugador de 26 años no se quitó completamente la camiseta, se conoció que los dirigentes no presentarán cargos”, indicó el diario Daily Mail de Inglaterra tras conocer la decisión de la FA. (Football Association).